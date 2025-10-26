https://sarabic.ae/20251026/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-الإغلاق-الحكومي-الأميركي-قد-يستمر-حتى-نهاية-نوفمبر-المقبل-1106416171.html
عضو بالكونغرس الأمريكي: الإغلاق الحكومي الأميركي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل
صرحت عضوة الكونغرس الأميركي، آنا بولينا لونا، بأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
عضو بالكونغرس الأمريكي: الإغلاق الحكومي الأميركي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل
صرحت عضوة الكونغرس الأميركي، آنا بولينا لونا، بأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت لونا لوسائل إعلامية أمريكية،، تعليقًا على الإغلاق: "علمتُ أننا قد لا نعود حتى مع اقتراب عيد الشكر (في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل) أو بعده".
صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأنه قد يتوقف صرف رواتب العسكريين الأميركيين بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة.
وقال بيسنت خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، اليوم الأحد: "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم (العسكريين الأميركيين) في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لن يتمكن جنودنا وأفراد خدمتنا المستعدون للمخاطرة بحياتهم من الحصول على رواتبهم".
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، في تبني مشروع قانون قدّمه الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر في البلاد.
ولم يتمكن المشروع من الحصول على 60 صوتًا اللازمة لاعتماده، ما يعني أن المؤسسات الحكومية الأمريكية ستبقى مغلقة، وفق ما أكدته قناة "سي- سبان" الأمريكية.