البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/البنتاغون-يقبل-تبرعا-من-مجهول-لدفع-رواتب-الجنود-خلال-الإغلاق-الحكومي-1106376090.html
البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي
البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
أكد البنتاغون قبوله تبرعا بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول، لتغطية رواتب ومزايا أفراد القوات خلال فترة الإغلاق الحكومي التي تشهدها أمريكا حاليا. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T09:29+0000
2025-10-25T09:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
البنتاغون الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101357/22/1013572299_0:24:2592:1482_1920x0_80_0_0_654d53aaf58e1d4fd09cf67aa05f88db.jpg
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أمس الجمعة، إن وزارة الحرب الأمريكية قبلت التبرع، يوم الخميس الماضي، بموجب "صلاحية قبول الهدايا العامة"، مشيرا إلى أن الأموال ستستخدم حصريا لتغطية رواتب الجنود، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس، أن "صديقا وطنيا" لم يُكشف عن هويته تبرع بالمال لدعم الجيش خلال الإغلاق، مؤكدا أنه أرسل الشيك بقيمة 130 مليون دولار بسبب حبه للقوات والبلاد.من جهة أخرى، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم بشأن طبيعة التبرع المجهولة المصدر، مشيرين إلى المخاطر المحتملة من تمويل القوات بواسطة أطراف خارجية.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المبلغ المتبرع به لن يغطي سوى جزء صغير من تكاليف الرواتب، مشيرة إلى أن الرواتب والبدلات الأساسية للقوات تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار لكل دورة أسبوعين.يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل، يوم الخميس الماضي، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html
https://sarabic.ae/20251011/واشنطن-تبدأ-تسريح-آلاف-الموظفين-في-خضم-أزمة-الإغلاق-الحكومي-1105868090.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101357/22/1013572299_342:0:2318:1482_1920x0_80_0_0_b3d686d6ab0c6532b37e9f99a4f16516.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي

09:29 GMT 25.10.2025
© Sputnik . David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Sputnik . David B. Gleason
تابعنا عبر
أكد البنتاغون قبوله تبرعا بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول، لتغطية رواتب ومزايا أفراد القوات خلال فترة الإغلاق الحكومي التي تشهدها أمريكا حاليا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أمس الجمعة، إن وزارة الحرب الأمريكية قبلت التبرع، يوم الخميس الماضي، بموجب "صلاحية قبول الهدايا العامة"، مشيرا إلى أن الأموال ستستخدم حصريا لتغطية رواتب الجنود، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس، أن "صديقا وطنيا" لم يُكشف عن هويته تبرع بالمال لدعم الجيش خلال الإغلاق، مؤكدا أنه أرسل الشيك بقيمة 130 مليون دولار بسبب حبه للقوات والبلاد.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"الشيوخ الأمريكي" يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الـ12
23 أكتوبر, 00:07 GMT
من جهة أخرى، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم بشأن طبيعة التبرع المجهولة المصدر، مشيرين إلى المخاطر المحتملة من تمويل القوات بواسطة أطراف خارجية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المبلغ المتبرع به لن يغطي سوى جزء صغير من تكاليف الرواتب، مشيرة إلى أن الرواتب والبدلات الأساسية للقوات تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار لكل دورة أسبوعين.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي
11 أكتوبر, 08:17 GMT
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل، يوم الخميس الماضي، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.
ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала