البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي

البنتاغون يقبل تبرعا من "مجهول" لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي

أكد البنتاغون قبوله تبرعا بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول، لتغطية رواتب ومزايا أفراد القوات خلال فترة الإغلاق الحكومي التي تشهدها أمريكا حاليا. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أمس الجمعة، إن وزارة الحرب الأمريكية قبلت التبرع، يوم الخميس الماضي، بموجب "صلاحية قبول الهدايا العامة"، مشيرا إلى أن الأموال ستستخدم حصريا لتغطية رواتب الجنود، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس، أن "صديقا وطنيا" لم يُكشف عن هويته تبرع بالمال لدعم الجيش خلال الإغلاق، مؤكدا أنه أرسل الشيك بقيمة 130 مليون دولار بسبب حبه للقوات والبلاد.من جهة أخرى، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم بشأن طبيعة التبرع المجهولة المصدر، مشيرين إلى المخاطر المحتملة من تمويل القوات بواسطة أطراف خارجية.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المبلغ المتبرع به لن يغطي سوى جزء صغير من تكاليف الرواتب، مشيرة إلى أن الرواتب والبدلات الأساسية للقوات تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار لكل دورة أسبوعين.يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل، يوم الخميس الماضي، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

