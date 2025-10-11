https://sarabic.ae/20251011/واشنطن-تبدأ-تسريح-آلاف-الموظفين-في-خضم-أزمة-الإغلاق-الحكومي-1105868090.html

واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي

واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي

11.10.2025

وأوضحت المصادر أن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تفيد بأن مهامهم أصبحت غير ضرورية أو "متطابقة تقريبا" مع وظائف أخرى في الوكالة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبينما لم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق للمسرحين، فقد ذكرت تقارير أخرى أن التسريحات استهدفت أكثر من 4000 موظف في 7 إدارات فيدرالية رئيسية، بينها أكثر من 1400 موظف في وزارة الخزانة، ونحو 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مع وصول الإخطارات لبعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض وللمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، أمس الجمعة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد.وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم السبت: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل الإغلاق الحكومي لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو ما أدى إلى هذا الجمود، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا يرحب بها الجمهوريون.وكان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق، بأن إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا استمر، قد يؤدي إلى تسريح عمال وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا.

