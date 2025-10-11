واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/واشنطن-تبدأ-تسريح-آلاف-الموظفين-في-خضم-أزمة-الإغلاق-الحكومي-1105868090.html
واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي
واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سرحت مئات الموظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارات أخرى، وذلك في إطار جولة جديدة... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T08:17+0000
2025-10-11T08:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102149/95/1021499571_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_0022443f1bf4f5a32bbc6c606f70f638.jpg
وأوضحت المصادر أن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تفيد بأن مهامهم أصبحت غير ضرورية أو "متطابقة تقريبا" مع وظائف أخرى في الوكالة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبينما لم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق للمسرحين، فقد ذكرت تقارير أخرى أن التسريحات استهدفت أكثر من 4000 موظف في 7 إدارات فيدرالية رئيسية، بينها أكثر من 1400 موظف في وزارة الخزانة، ونحو 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مع وصول الإخطارات لبعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض وللمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، أمس الجمعة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد.وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم السبت: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل الإغلاق الحكومي لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو ما أدى إلى هذا الجمود، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا يرحب بها الجمهوريون.وكان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق، بأن إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا استمر، قد يؤدي إلى تسريح عمال وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا.
https://sarabic.ae/20251006/ترامب-يعلن-عن-مفاوضات-مع-الديمقراطيين-لإنهاء-الإغلاق-الحكومي-في-البلاد-1105703818.html
https://sarabic.ae/20251003/وزير-الطاقة-الأمريكي-أموال-تأمين-الترسانة-النووية-تنفد-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1105598316.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102149/95/1021499571_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_71c35dedbd1a8e50c6f1f0b522124999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب

واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين في خضم أزمة الإغلاق الحكومي

08:17 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Susan Walshالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سرحت مئات الموظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارات أخرى، وذلك في إطار جولة جديدة من التسريحات، عقب دخول أمريكا في الإغلاق الحكومي، نتيجة فشل الكونغرس في التصويت على مشروع الميزانية.
وأوضحت المصادر أن الموظفين تلقوا إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تفيد بأن مهامهم أصبحت غير ضرورية أو "متطابقة تقريبا" مع وظائف أخرى في الوكالة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبينما لم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق للمسرحين، فقد ذكرت تقارير أخرى أن التسريحات استهدفت أكثر من 4000 موظف في 7 إدارات فيدرالية رئيسية، بينها أكثر من 1400 موظف في وزارة الخزانة، ونحو 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مع وصول الإخطارات لبعض العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد
6 أكتوبر, 20:44 GMT
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض وللمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، أمس الجمعة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد.
وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم السبت: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".
وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.
صاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي
3 أكتوبر, 23:29 GMT
ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.
وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل الإغلاق الحكومي لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.
وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو ما أدى إلى هذا الجمود، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا يرحب بها الجمهوريون.
وكان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق، بأن إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا استمر، قد يؤدي إلى تسريح عمال وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала