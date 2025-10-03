عربي
رسميا... "حماس" تعلن ردها على مقترح ترامب بشأن غزة
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، بأن 1.3 مليون جندي في الولايات المتحدة الأمريكية أجبروا على الخدمة من دون أجر نتيجة لإغلاق...
البيت الأبيض: 1.3 مليون جندي أمريكي بلا رواتب بسبب الإغلاق الحكومي

19:52 GMT 03.10.2025
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، بأن 1.3 مليون جندي في الولايات المتحدة الأمريكية أجبروا على الخدمة من دون أجر نتيجة لإغلاق الحكومة، وهم يطلبون بالفعل المساعدة الغذائية.
وقالت ليفيت للصحفيين: "نتيجة للإغلاق الحكومي الحالي، فإن 1.3 مليون رجل وامرأة في الجيش الأمريكي والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل وقوات الفضاء الذين يخدمون بشرف ويخاطرون بحياتهم لحمايتنا لا يتلقون أجورهم".
وأشارت ليفيت إلى أن أسر العسكريين تتقدم بالفعل بطلبات للحصول على مساعدات غذائية بسبب التحديات المالية الناجمة عن إغلاق الحكومة.
وأوضحت بأنها لا تستبعد إمكانية إقرار الكونغرس قرارا اليوم الجمعة، لمواصلة تمويل الحكومة من أجل إنهاء الإغلاق الحكومي.
وقالت ليفيت، في تصريح صحفي، "سيجري مجلس الشيوخ تصويتا آخر خلال ساعة. ربما، إذا اتخذ الديمقراطيون القرار الصحيح، سينتهي هذا الإغلاق الحكومي".
وأضافت ليفيت أن لدى الديمقراطيين فرصة التصويت لإعادة فتح الحكومة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب التصويت على قرار مواصلة التمويل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 21:56 GMT
وهدد ترامب بأنه "في حال استمرار الإغلاق الحكومي، فلن يقتصر الأمر على تسريح بعض الموظفين الحكوميين، بل قد يشمل أيضا إلغاء مشاريع تحظى بدعم الديمقراطيين".
وقال: "قد تكون هناك عمليات تسريح، وهذه مسؤوليتهم (الديمقراطيين). وقد تكون هناك أشياء أخرى، يمكننا إلغاء مشاريع يحتاجونها، مشاريعهم المفضلة، وسيتم إلغاؤها إلى الأبد"، مؤكدًا أنه يمتلك الصلاحية لاتخاذ هذه الإجراءات، رغم أنه لا يرغب في وصول البلاد إلى هذه المرحلة.
يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس الأمريكي، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتا لإقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
