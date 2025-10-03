https://sarabic.ae/20251003/إعلام-البيت-الأبيض-يعتزم-تسريح-16-ألف-موظف-خلال-الإغلاق-الحكومي-1105588041.html
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خططًا لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي، في إطار خطط الرئيس لتنفيذ عمليات تسريح جماعي وخفض... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T16:10+0000
2025-10-03T16:10+0000
2025-10-03T16:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية (البيت الأبيض)، ناقشا خططًا لتسريح ما يقرب من 16 ألف موظف فيدرالي خلال اجتماع عقد أمس.وفقًا للقناة، وفي ظل هذه الخلفية، يتزايد الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار المواجهة مع الجمهوريين بشأن الميزانية، حيث من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس في عام 2026. ونتيجةً لتخفيضات التمويل وتسريح الموظفين، يواجه بعض المشرعين الديمقراطيين صعوبات في إعادة انتخابهم.ووفقًا لصحيفة أمريكية، أشار محامون إلى أن عمليات التسريح هذه تنتهك الحظر القانوني على قبول الوكالات التزامات إنفاق جديدة دون موافقة الكونغرس. ويتعلق هذا تحديدًا بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.
https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خططًا لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي، في إطار خطط الرئيس لتنفيذ عمليات تسريح جماعي وخفض التمويل الحكومي خلال فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي.
وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية (البيت الأبيض)، ناقشا خططًا لتسريح ما يقرب من 16 ألف موظف فيدرالي خلال اجتماع عقد أمس.
يشار أيضًا إلى أن البيت الأبيض ينوي خفض التمويل الفيدرالي في تلك الولايات والمدن الأمريكية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية في شيكاغو بقيمة 2.1 مليار دولار.
وفقًا للقناة، وفي ظل هذه الخلفية، يتزايد الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار المواجهة مع الجمهوريين بشأن الميزانية، حيث من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس في عام 2026. ونتيجةً لتخفيضات التمويل وتسريح الموظفين، يواجه بعض المشرعين الديمقراطيين صعوبات في إعادة انتخابهم.
وفي وقت سابق، حذر مسؤولون أمريكيون كبار الوكالات الفيدرالية من احتمال عدم قانونية عمليات التسريح الجماعي للعمال خلال فترة الإغلاق.
ووفقًا لصحيفة أمريكية، أشار محامون إلى أن عمليات التسريح هذه تنتهك الحظر القانوني على قبول الوكالات التزامات إنفاق جديدة دون موافقة الكونغرس. ويتعلق هذا تحديدًا بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.