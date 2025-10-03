إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
إعلام: البيت الأبيض يعتزم تسريح 16 ألف موظف خلال الإغلاق الحكومي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
16:10 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خططًا لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي، في إطار خطط الرئيس لتنفيذ عمليات تسريح جماعي وخفض التمويل الحكومي خلال فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي.
وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية (البيت الأبيض)، ناقشا خططًا لتسريح ما يقرب من 16 ألف موظف فيدرالي خلال اجتماع عقد أمس.
يشار أيضًا إلى أن البيت الأبيض ينوي خفض التمويل الفيدرالي في تلك الولايات والمدن الأمريكية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية في شيكاغو بقيمة 2.1 مليار دولار.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 21:56 GMT
وفقًا للقناة، وفي ظل هذه الخلفية، يتزايد الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار المواجهة مع الجمهوريين بشأن الميزانية، حيث من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس في عام 2026. ونتيجةً لتخفيضات التمويل وتسريح الموظفين، يواجه بعض المشرعين الديمقراطيين صعوبات في إعادة انتخابهم.
وفي وقت سابق، حذر مسؤولون أمريكيون كبار الوكالات الفيدرالية من احتمال عدم قانونية عمليات التسريح الجماعي للعمال خلال فترة الإغلاق.
ووفقًا لصحيفة أمريكية، أشار محامون إلى أن عمليات التسريح هذه تنتهك الحظر القانوني على قبول الوكالات التزامات إنفاق جديدة دون موافقة الكونغرس. ويتعلق هذا تحديدًا بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.
