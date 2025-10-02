https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html

ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي

ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده حققت بالفعل 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، مؤكداً عزمه رفع هذا الرقم إلى تريليون... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة One America News الأمريكية: "النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل في النهاية على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار… وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنوياً"، على حد قوله.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تمكن خلال بضعة أشهر من تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته.وأضاف ترامب:وفي سياق آخر، هدد ترامب بأنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي، فلن يقتصر الأمر على تسريح بعض الموظفين الحكوميين، بل قد يشمل أيضاً إلغاء مشاريع تحظى بدعم الديمقراطيين.وقال:"قد تكون هناك عمليات تسريح، وهذه مسؤوليتهم (الديمقراطيون). وقد تكون هناك أشياء أخرى، يمكننا إلغاء مشاريع يحتاجونها، مشاريعهم المفضلة، وسيتم إلغاؤها إلى الأبد"، مؤكداً أنه يمتلك الصلاحية لاتخاذ هذه الإجراءات، رغم أنه لا يرغب في وصول البلاد إلى مرحلة الإغلاق.وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.

