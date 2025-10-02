https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده حققت بالفعل 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، مؤكداً عزمه رفع هذا الرقم إلى تريليون... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T21:56+0000
2025-10-02T21:56+0000
2025-10-02T22:28+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة One America News الأمريكية: "النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل في النهاية على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار… وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنوياً"، على حد قوله.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تمكن خلال بضعة أشهر من تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته.وأضاف ترامب:وفي سياق آخر، هدد ترامب بأنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي، فلن يقتصر الأمر على تسريح بعض الموظفين الحكوميين، بل قد يشمل أيضاً إلغاء مشاريع تحظى بدعم الديمقراطيين.وقال:"قد تكون هناك عمليات تسريح، وهذه مسؤوليتهم (الديمقراطيون). وقد تكون هناك أشياء أخرى، يمكننا إلغاء مشاريع يحتاجونها، مشاريعهم المفضلة، وسيتم إلغاؤها إلى الأبد"، مؤكداً أنه يمتلك الصلاحية لاتخاذ هذه الإجراءات، رغم أنه لا يرغب في وصول البلاد إلى مرحلة الإغلاق.وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.
https://sarabic.ae/20250926/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-جديدة-بداية-أكتوبر-1105278510.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, العالم
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
21:56 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 22:28 GMT 02.10.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده حققت بالفعل 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، مؤكداً عزمه رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنوياً.
وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة One America News الأمريكية: "النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل في النهاية على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار… وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنوياً"، على حد قوله.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تمكن خلال بضعة أشهر من تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته.
"العجز في الميزان التجاري تقلّص إلى النصف، لأننا نحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم. لم يكن أحد يعتقد أن تحقيق ذلك ممكن، حسناً... باستثنائي"، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، هدد ترامب بأنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي، فلن يقتصر الأمر على تسريح بعض الموظفين الحكوميين، بل قد يشمل أيضاً إلغاء مشاريع تحظى بدعم الديمقراطيين.
وقال:"قد تكون هناك عمليات تسريح، وهذه مسؤوليتهم (الديمقراطيون). وقد تكون هناك أشياء أخرى، يمكننا إلغاء مشاريع يحتاجونها، مشاريعهم المفضلة، وسيتم إلغاؤها إلى الأبد"، مؤكداً أنه يمتلك الصلاحية لاتخاذ هذه الإجراءات، رغم أنه لا يرغب في وصول البلاد إلى مرحلة الإغلاق.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.
من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية
على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.