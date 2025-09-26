https://sarabic.ae/20250926/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-جديدة-بداية-أكتوبر-1105278510.html
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية أكتوبر
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية أكتوبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المصنّعة خارج الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من... 26.09.2025
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "من أجل حماية مصنّعي شاحناتنا الثقيلة العظماء من المنافسة الخارجية غير العادلة، سأفرض اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع "الشاحنات الثقيلة (الكبيرة!)" المصنّعة في مناطق أخرى من العالم".وأضاف أن "ذلك سيحمي شركاتنا الكبرى المصنعة للشاحنات مثل Peterbilt وKenworth وFreightliner وMack Trucks وغيرها من الهجمات الخارجية".وأعلن ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ما لم يقم مصنعوها بإنشاء مصانع لهم داخل الولايات المتحدة.كما فرض رسوما بنسبة 50 بالمئة على جميع خزائن المطابخ وأثاث الحمامات والمنتجات المرتبطة بها، اعتبارا من 1 أكتوبر، وفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الأثاث المنجد.وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، دخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وتتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية أكتوبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المصنّعة خارج الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "من أجل حماية مصنّعي شاحناتنا الثقيلة العظماء من المنافسة الخارجية غير العادلة، سأفرض اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع "الشاحنات الثقيلة (الكبيرة!)" المصنّعة في مناطق أخرى من العالم".
وأضاف أن "ذلك سيحمي شركاتنا الكبرى المصنعة للشاحنات مثل Peterbilt وKenworth وFreightliner وMack Trucks وغيرها من الهجمات الخارجية".
وأعلن ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ما لم يقم مصنعوها بإنشاء مصانع لهم داخل الولايات المتحدة.
كما فرض رسوما بنسبة 50 بالمئة على جميع خزائن المطابخ وأثاث الحمامات والمنتجات المرتبطة بها، اعتبارا من 1 أكتوبر، وفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الأثاث المنجد.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.
من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية
على 69 دولة، دخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وتتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.