ترامب يعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي جارية، متوقعا نتائج إيجابية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نجري حاليا مفاوضات مع الديمقراطيين، وقد تؤدي إلى نتائج جيدة جدا، وأنا أتحدث عن نتائج جيدة في مجال الرعاية الصحية".ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو ما أدى إلى هذا الجمود، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا يرحب بها الجمهوريون.وكان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق، بأن إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا استمر، قد يؤدي إلى تسريح عمال وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا.
وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نجري حاليا مفاوضات مع الديمقراطيين، وقد تؤدي إلى نتائج جيدة جدا، وأنا أتحدث عن نتائج جيدة في مجال الرعاية الصحية".
بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.
ويشمل الإغلاق الحكومي
في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرةً من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية للسنة المالية القادمة، وهو وضع ليس نادرا.
وأعلن ترامب سابقا أنه قد يستغل الإغلاق الحكومي لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.
وزعم أن موقف الديمقراطيين من الميزانية
هو ما أدى إلى هذا الجمود، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا يرحب بها الجمهوريون.
وكان البيت الأبيض قد صرح، في وقت سابق، بأن إغلاق الحكومة الأمريكية، إذا استمر، قد يؤدي إلى تسريح عمال وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا.