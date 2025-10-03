https://sarabic.ae/20251003/وزير-الطاقة-الأمريكي-أموال-تأمين-الترسانة-النووية-تنفد-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1105598316.html
وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي
حذر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، من أن استمرار الإغلاق الحكومي يهدد بوقف تمويل عمليات تأمين الترسانة النووية للولايات المتحدة خلال أيام معدودة، مما قد يعرض... 03.10.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
الكونغرس الأمريكي
وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي الوكالة المسؤولة عن مراقبة ترسانتنا النووية والمحركات التي تشغل غواصاتنا وحاملات الطائرات، تمويل يكفي فقط لمدة ثمانية أيام. بعد ذلك سنضطر إلى تطبيق إجراءات طارئة لتعليق العمل، ما يضع بلادنا في خطر".وأضاف الوزير أن الوضع الحالي "غير فعال على الإطلاق وعبثي"، داعياً الكونغرس إلى الإسراع في تمرير ميزانية لتفادي أزمة أوسع.وكانت الولايات المتحدة قد دخلت، يوم الأربعاء، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وفي وقت سابق من الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر الجاري.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
