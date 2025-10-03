وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي

عربي
مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/وزير-الطاقة-الأمريكي-أموال-تأمين-الترسانة-النووية-تنفد-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1105598316.html
وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي
وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
حذر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، من أن استمرار الإغلاق الحكومي يهدد بوقف تمويل عمليات تأمين الترسانة النووية للولايات المتحدة خلال أيام معدودة، مما قد يعرض... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T23:29+0000
2025-10-03T23:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
الكونغرس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103661/65/1036616534_0:175:4796:2873_1920x0_80_0_0_ad86efacadc765e24a1a50d0e6239259.jpg
وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي الوكالة المسؤولة عن مراقبة ترسانتنا النووية والمحركات التي تشغل غواصاتنا وحاملات الطائرات، تمويل يكفي فقط لمدة ثمانية أيام. بعد ذلك سنضطر إلى تطبيق إجراءات طارئة لتعليق العمل، ما يضع بلادنا في خطر".وأضاف الوزير أن الوضع الحالي "غير فعال على الإطلاق وعبثي"، داعياً الكونغرس إلى الإسراع في تمرير ميزانية لتفادي أزمة أوسع.وكانت الولايات المتحدة قد دخلت، يوم الأربعاء، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وفي وقت سابق من الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103661/65/1036616534_367:0:4431:3048_1920x0_80_0_0_d65d8df4cf2369aaf719fa693e9cfbf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي

وزير الطاقة الأمريكي: أموال تأمين الترسانة النووية تنفد بسبب الإغلاق الحكومي

23:29 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014
صاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
تابعنا عبر
حذر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، من أن استمرار الإغلاق الحكومي يهدد بوقف تمويل عمليات تأمين الترسانة النووية للولايات المتحدة خلال أيام معدودة، مما قد يعرض البلاد لـ"خطر جسيم".
وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي الوكالة المسؤولة عن مراقبة ترسانتنا النووية والمحركات التي تشغل غواصاتنا وحاملات الطائرات، تمويل يكفي فقط لمدة ثمانية أيام. بعد ذلك سنضطر إلى تطبيق إجراءات طارئة لتعليق العمل، ما يضع بلادنا في خطر".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ترامب يكشف حجم عائدات الرسوم الجمركية ويتوعد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي
أمس, 21:56 GMT
وأضاف الوزير أن الوضع الحالي "غير فعال على الإطلاق وعبثي"، داعياً الكونغرس إلى الإسراع في تمرير ميزانية لتفادي أزمة أوسع.
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت، يوم الأربعاء، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.
وفي وقت سابق من الجمعة، فشل مجلس الشيوخ في تمرير أي من مشروعي التمويل المقدمين من الجمهوريين والديمقراطيين، فيما من المقرر أن تُجرى المحاولة التالية للتصويت على الميزانية في 6 أكتوبر الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала