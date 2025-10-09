https://sarabic.ae/20251009/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-تبني-قانون-لتمديد-تمويل-الحكومة--1105814425.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تبني قانون لتمديد تمويل الحكومة

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تبني قانون لتمديد تمويل الحكومة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم الخميس: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية البلاد، ما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

