مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تبني قانون لتمديد تمويل الحكومة
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة السابعة، مشروعي قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن تمديد تمويل الحكومة، وبذلك يستمر الإغلاق الحكومي في البلاد. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم الخميس: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية البلاد، ما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.
18:58 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 19:00 GMT 09.10.2025)
وجاء في نتائج التصويت، التي بثتها شبكة "سي سبان"، اليوم الخميس: "لم يمر مشروع القانون، الذي قدمه الديمقراطيون بعد أن حصل على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، فيما لا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية جاريًا، لكنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، بأن المفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي جارية، متوقعا نتائج إيجابية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نجري حاليا مفاوضات مع الديمقراطيين، وقد تؤدي إلى نتائج جيدة جدا، وأنا أتحدث عن نتائج جيدة في مجال الرعاية الصحية".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، في ما يُعرف بـ"الإغلاق الحكومي" عقب فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة.
وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية البلاد، ما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.