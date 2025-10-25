الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/الجزائر-تحقّق-13-اكتشافا-نفطيا-بين-يناير-وأغسطس-2025-1106385196.html
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
سبوتنيك عربي
صرح وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مجمع "سوناطراك" الجزائري حقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T13:59+0000
2025-10-25T13:59+0000
اقتصاد
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/52/1018315205_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_f610367bae2eb9138a263061bac4d8a8.jpg
وأفاد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لعام 2026، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية: إن "مجمع سوناطراك حقّق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025، 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص".وبين أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.وأشار إلى أن "مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها بـ 5 مليارات دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم".وأضاف أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.مليون شجرة في 24 ساعة... الجزائر تشهد حملة تشجير ضخمة... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20251024/ميدوسا-الجزائر-تطلق-جسرا-رقميا-يربطها-بـ10-دول-على-ضفتي-المتوسط--1106340648.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/52/1018315205_176:0:2823:1985_1920x0_80_0_0_b8b4f858517f0ab75ff5a0ed7275332d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الجزائر
اقتصاد, الجزائر

الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025

13:59 GMT 25.10.2025
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مجمع "سوناطراك" الجزائري حقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025.
وأفاد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لعام 2026، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية: إن "مجمع سوناطراك حقّق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025، 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص".
وبين أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.

وأضاف عرقاب: "من المنتظر أن يسجل الإنتاج الأولي المسوق للمحروقات سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2025 ليصل إلى حدود 193 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة تقارب 3 ملايين طن مكافئ نفط مدعوما بارتفاع مجمل مواد المحروقات".

كابلات الألياف الضوئية في قاع المحيط تنقل البيانات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط
أمس, 07:52 GMT
وأشار إلى أن "مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها بـ 5 مليارات دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم".
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في شباط/فبراير 2024، عن إنجاز أكثر من 141 بئرا استكشافيا وإنتاجيا في قطاع الطاقة، وذلك منذ توليه رئاسة البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأضاف أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.
مليون شجرة في 24 ساعة... الجزائر تشهد حملة تشجير ضخمة... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала