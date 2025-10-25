https://sarabic.ae/20251025/الجزائر-تحقّق-13-اكتشافا-نفطيا-بين-يناير-وأغسطس-2025-1106385196.html
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
صرح وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مجمع "سوناطراك" الجزائري حقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025.
وأفاد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لعام 2026، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية: إن "مجمع سوناطراك حقّق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025، 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص".وبين أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.وأشار إلى أن "مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها بـ 5 مليارات دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم".وأضاف أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.
الجزائر
صرح وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مجمع "سوناطراك" الجزائري حقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025.
وأفاد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لعام 2026، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية: إن "مجمع سوناطراك حقّق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2025، 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص".
وبين أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.
وأضاف عرقاب: "من المنتظر أن يسجل الإنتاج الأولي المسوق للمحروقات سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2025 ليصل إلى حدود 193 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة تقارب 3 ملايين طن مكافئ نفط مدعوما بارتفاع مجمل مواد المحروقات".
وأشار إلى أن "مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025، فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها بـ 5 مليارات دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم".
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في شباط/فبراير 2024، عن إنجاز أكثر من 141 بئرا استكشافيا وإنتاجيا في قطاع الطاقة، وذلك منذ توليه رئاسة البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأضاف أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.