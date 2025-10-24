عربي
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط
"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط
07:52 GMT 24.10.2025
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية عن إطلاق مشروع الكابل البحري للألياف الضوئية "ميدوسا"، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كمركز محوري للبنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية، وربط أوروبا بأفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشرف الوزير سيد علي زروقي على إعطاء إشارة انطلاق المشروع من ميناء الجزائر العاصمة، حيث يمتد الكابل على مسافة تزيد عن 8700 كيلومتر، ويربط أكثر من 10 دول متوسطية، بطاقة نقل بيانات تصل إلى 20 تيرابت في الثانية لكل زوج من الألياف، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الربط البحري في المنطقة، وفقا لموقع "النهار أونلاين" الجزائري.
ويتضمن المشروع نقطتي هبوط رئيسيتين في الجزائر العاصمة ومدينة القل بولاية سكيكدة، مع اتصال مباشر بمحطات في جنوب أوروبا على مسافات تصل إلى 900 كيلومتر.
ومن شأن هذه المنافذ البحرية المتعددة أن تعزز استقلالية الشبكات الدولية للجزائر وتدعم جودة وسرعة خدمات الإنترنت الوطنية.
حقول النفط في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
يوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
24 فبراير, 15:06 GMT
ويهدف مشروع "ميدوسا" إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، مع تحسين أمن الشبكات الرقمية من خلال تنويع مسارات الربط البحري وتخفيف الضغط على الكوابل الحالية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاتصال الرقمي العابر للحدود، مما يعزز مكانة الجزائر كحلقة وصل بين القارتين. ووفقًا للجدول الزمني، بدأت مرحلة التصميم والتعاقد في 2020، تلتها مرحلة الإنشاء بين 2023 و2026.

ومن المقرر تشغيل الجزء الغربي من المشروع، الذي يشمل الجزائر، بحلول نهاية 2026، على أن يتم التشغيل الكامل مطلع 2027.
ويُعد "ميدوسا" نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الجزائر، حيث يدعم التحول الرقمي ويرسخ دور البلاد كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.
