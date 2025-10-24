https://sarabic.ae/20251024/ميدوسا-الجزائر-تطلق-جسرا-رقميا-يربطها-بـ10-دول-على-ضفتي-المتوسط--1106340648.html

"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط

"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية عن إطلاق مشروع الكابل البحري للألياف الضوئية "ميدوسا"، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كمركز... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T07:52+0000

2025-10-24T07:52+0000

2025-10-24T07:52+0000

الجزائر

العالم العربي

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_6550f757de64681664cf3754d5114f96.jpg

وأشرف الوزير سيد علي زروقي على إعطاء إشارة انطلاق المشروع من ميناء الجزائر العاصمة، حيث يمتد الكابل على مسافة تزيد عن 8700 كيلومتر، ويربط أكثر من 10 دول متوسطية، بطاقة نقل بيانات تصل إلى 20 تيرابت في الثانية لكل زوج من الألياف، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الربط البحري في المنطقة، وفقا لموقع "النهار أونلاين" الجزائري. ومن شأن هذه المنافذ البحرية المتعددة أن تعزز استقلالية الشبكات الدولية للجزائر وتدعم جودة وسرعة خدمات الإنترنت الوطنية. ويهدف مشروع "ميدوسا" إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، مع تحسين أمن الشبكات الرقمية من خلال تنويع مسارات الربط البحري وتخفيف الضغط على الكوابل الحالية. ومن المقرر تشغيل الجزء الغربي من المشروع، الذي يشمل الجزائر، بحلول نهاية 2026، على أن يتم التشغيل الكامل مطلع 2027. ويُعد "ميدوسا" نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الجزائر، حيث يدعم التحول الرقمي ويرسخ دور البلاد كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.

https://sarabic.ae/20250224/يوفر-آلاف-الوظائف-الجزائر-تكشف-عن-مشروع-طاقي-ضخم-في-قلب-الصحراء-1098130226.html

الجزائر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي, أفريقيا