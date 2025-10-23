https://sarabic.ae/20251023/ترامب-سعيد-بتصريحات-بوتين-بشأن-عدم-تأثير-العقوبات-على-روسيا-لكن-النتائج-ستتضح-بعد-6-أشهر-من-الآن-1106335601.html
ترامب: "سعيد" بتصريحات بوتين بشأن عدم تأثير العقوبات على روسيا لكن النتائج خلال 6 أشهر من الآن
ترامب: "سعيد" بتصريحات بوتين بشأن عدم تأثير العقوبات على روسيا لكن النتائج خلال 6 أشهر من الآن
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سأخبركم بعد ستة أشهر، سنرى كيف ستسير الأمور"، في إشارة إلى تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل ملموس على الوضع الاقتصادي في البلاد، ليرد ترامب بقوله: "أنا سعيد من أجله".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت يوم الأربعاء شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما ضمن حزمة جديدة من العقوبات.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذه العقوبات "لن تتسبب بأي مشاكل لروسيا التي طورت مناعة قوية ضد مثل هذه الإجراءات"، لكنها اعتبرت أن الخطوة الأمريكية "ترسل إشارة غير بناءة"، خصوصًا فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه "سعيد" بتصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، لافتا إلى أن نتائج العقوبات الأمريكية ستتضح خلال ستة أشهر من الآن.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سأخبركم بعد ستة أشهر، سنرى كيف ستسير الأمور"، في إشارة إلى تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل ملموس على الوضع الاقتصادي في البلاد، ليرد ترامب بقوله: "أنا سعيد من أجله".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت يوم الأربعاء شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما ضمن حزمة جديدة من العقوبات.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذه العقوبات "لن تتسبب بأي مشاكل لروسيا
التي طورت مناعة قوية ضد مثل هذه الإجراءات"، لكنها اعتبرت أن الخطوة الأمريكية "ترسل إشارة غير بناءة"، خصوصًا فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.