https://sarabic.ae/20251027/عقوبات-واشنطن-ضد-بعض-شركات-النفط-الروسية-تربك-أوروبا-والمفوضية-الأوروبية-تحذر-1106444032.html
عقوبات واشنطن ضد بعض شركات النفط الروسية تربك أوروبا... والمفوضية الأوروبية تحذر
عقوبات واشنطن ضد بعض شركات النفط الروسية تربك أوروبا... والمفوضية الأوروبية تحذر
سبوتنيك عربي
أكدت ممثلة المفوضية الأوروبية آنا كيسا إيتكونن، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" قد يكون لها تأثير سلبي على عدد من دول... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T12:17+0000
2025-10-27T12:17+0000
2025-10-27T12:17+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048267047_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_b4a7017deacde4e24db96f3cf997011e.jpg
وقالت إيتكونن في مؤتمر صحفي ببروكسل: "من الواضح أن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، ونحن على اتصال دائم مع بلداننا للتأكد من أنه يمكننا تجنب مثل هذا التأثير. حتى الآن، لم نرَ مثل هذا التأثير السلبي".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" وعدد من الشركات التابعة لهما، ثم وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت عقوبات ضد أكثر من 100 ناقلة وعدد من الأفراد والكيانات القانونية.وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، ما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
https://sarabic.ae/20251024/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-حزمة-العقوبات-الأخيرة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-1106359358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048267047_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_11abaa02b0f1bc1e5039798d79fb6717.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
عقوبات واشنطن ضد بعض شركات النفط الروسية تربك أوروبا... والمفوضية الأوروبية تحذر
أكدت ممثلة المفوضية الأوروبية آنا كيسا إيتكونن، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" قد يكون لها تأثير سلبي على عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وتحاول المفوضية الأوروبية تقليلها.
وقالت إيتكونن في مؤتمر صحفي ببروكسل: "من الواضح أن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، ونحن على اتصال دائم مع بلداننا للتأكد من أنه يمكننا تجنب مثل هذا التأثير. حتى الآن، لم نرَ مثل هذا التأثير السلبي".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" وعدد من الشركات التابعة لهما، ثم وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت عقوبات ضد أكثر من 100 ناقلة وعدد من الأفراد والكيانات القانونية.
وذكر دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما الروسي عن سيفاستوبول، وعضو لجنة الشؤون الدولية في المجلس، أنه "لا يمكن للعالم الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، مهما رغب أصحاب النوايا السيئة".
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، ما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".