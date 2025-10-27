https://sarabic.ae/20251027/عقوبات-واشنطن-ضد-بعض-شركات-النفط-الروسية-تربك-أوروبا-والمفوضية-الأوروبية-تحذر-1106444032.html

عقوبات واشنطن ضد بعض شركات النفط الروسية تربك أوروبا... والمفوضية الأوروبية تحذر

أكدت ممثلة المفوضية الأوروبية آنا كيسا إيتكونن، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" قد يكون لها تأثير سلبي على عدد من دول...

وقالت إيتكونن في مؤتمر صحفي ببروكسل: "من الواضح أن هذه العقوبات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، ونحن على اتصال دائم مع بلداننا للتأكد من أنه يمكننا تجنب مثل هذا التأثير. حتى الآن، لم نرَ مثل هذا التأثير السلبي".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" وعدد من الشركات التابعة لهما، ثم وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت عقوبات ضد أكثر من 100 ناقلة وعدد من الأفراد والكيانات القانونية.وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، ما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج

