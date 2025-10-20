عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، في حال حدوث مشاكل في الإمدادات، وفقًا لبيان نشر على...
وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محدداً أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".وفي الوقت نفسه، تروّج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكينإعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة
https://sarabic.ae/20251015/سيارتو-دعوات-بروكسل-للتخلي-عن-إمدادات-الطاقة-من-روسيا--جنون-1106019418.html
11:18 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertمجلس الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
يعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، في حال حدوث مشاكل في الإمدادات، وفقًا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محدداً أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".

ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تروّج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"
15 أكتوبر, 07:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية في نهاية عام 2024، إن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية بشأن التغلب على أزمة الطاقة والنجاح في استبدال مصادر الطاقة الروسية، يواجه مشاكل أساسية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربع إلى خمس مرات من أسعارها في الولايات المتحدة .

صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.
