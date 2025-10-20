https://sarabic.ae/20251020/بعد-ساعات-من-فرضه-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-طرحا-لتعليق-الحظر-على-واردات-الغاز-الروسي-1106202118.html

بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي

بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي

يعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، في حال حدوث مشاكل في الإمدادات، وفقًا لبيان نشر على... 20.10.2025

وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محدداً أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".وفي الوقت نفسه، تروّج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكينإعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة

