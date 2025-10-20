إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة
إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أوروبي، بأنه قد تنضم دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي دون حقوق تصويت كاملة في خطوة قد تجعل زعماء مثل المجر فيكتور أوربان أكثر...
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر

إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة

06:56 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أوروبي، بأنه قد تنضم دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي دون حقوق تصويت كاملة في خطوة قد تجعل زعماء مثل المجر فيكتور أوربان أكثر استعدادا لأن تصبح أوكرانيا جزءا من الاتحاد.
وأشارت التقارير نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي على دراية بالمناقشات أن "اقتراح تغيير قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي في مرحلة مبكرة دون حقوق تصويت كاملة، وسيحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء".

وبحسب الصحيفة فإن الفكرة هي أن الأعضاء الجدد سيحصلون على الحقوق الكاملة بمجرد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاح الطريقة التي يعمل بها، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الدول الفردية لاستخدام حق النقض ضد السياسات.

وأوضحت صحيفة "​بوليتيكو​" الأميركية أن "هذه هي أحدث محاولة من قبل حكومات التوسيع المؤيدة للاتحاد الأوروبي مثل النمسا والسويد لبث حياة جديدة في عملية التوسع، والتي يتم حظرها حاليا من قبل بودابست والعديد من العواصم الأخرى بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى منافسة غير مرغوب فيها في الأسواق المحلية أو تعرض المصالح الأمنية للخطر".

وأكدت أن "المبادرة تسمح لدول مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود، بالتمتع بفوائد عضوية الاتحاد دون حق النقض".

يشار الى أن انضمام اي دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي يتطلّب استيفاء شروط معينة، تُعرف باسم معايير "كوبنهاغن"، بما في ذلك أن يكون لدى الدولة المتقدمة مؤسسة حكومية مستقرة، تضمن تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات، فضلاً عن القدرة على تنفيذ التزامات العضوية.
قاعة مدينة فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
إعلام: النمسا ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أمس, 02:04 GMT
ستسمح المبادرة للبلدان التي تسير حاليا على طريق العضوية، مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود، بالتمتع بالعديد من مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي ولكن بدون حقوق الفيتو وهو أمر لطالما اعتز به حكومات الاتحاد الأوروبي باعتباره الأداة المثلى لمنع سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبها.
التفكير وراء الاقتراح - الذي يتم مناقشته بشكل غير رسمي بين دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية، وفقا لنفس الدبلوماسيين والمسؤولين هو أن جلب دول جديدة دون حقوق الفيتو، على الأقل في بداية عضويتها، سيسمح لهم بالانضمام بشروط أكثر مرونة دون الحاجة إلى إصلاح شامل للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعتبرها العديد من الحكومات غير مبتدئة.
سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبي
باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا
