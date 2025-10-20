https://sarabic.ae/20251020/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لتجاوز-الفيتو-الهنغاري-عبر-عضوية-جزئية-للدول-الجديدة-1106194234.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة

إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز "الفيتو الهنغاري" عبر عضوية جزئية للدول الجديدة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤول أوروبي، بأنه قد تنضم دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي دون حقوق تصويت كاملة في خطوة قد تجعل زعماء مثل المجر فيكتور أوربان أكثر... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T06:56+0000

2025-10-20T06:56+0000

2025-10-20T06:56+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وأشارت التقارير نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي على دراية بالمناقشات أن "اقتراح تغيير قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي في مرحلة مبكرة دون حقوق تصويت كاملة، وسيحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء".وأوضحت صحيفة "​بوليتيكو​" الأميركية أن "هذه هي أحدث محاولة من قبل حكومات التوسيع المؤيدة للاتحاد الأوروبي مثل النمسا والسويد لبث حياة جديدة في عملية التوسع، والتي يتم حظرها حاليا من قبل بودابست والعديد من العواصم الأخرى بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى منافسة غير مرغوب فيها في الأسواق المحلية أو تعرض المصالح الأمنية للخطر".يشار الى أن انضمام اي دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي يتطلّب استيفاء شروط معينة، تُعرف باسم معايير "كوبنهاغن"، بما في ذلك أن يكون لدى الدولة المتقدمة مؤسسة حكومية مستقرة، تضمن تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات، فضلاً عن القدرة على تنفيذ التزامات العضوية.ستسمح المبادرة للبلدان التي تسير حاليا على طريق العضوية، مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود، بالتمتع بالعديد من مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي ولكن بدون حقوق الفيتو وهو أمر لطالما اعتز به حكومات الاتحاد الأوروبي باعتباره الأداة المثلى لمنع سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبها.التفكير وراء الاقتراح - الذي يتم مناقشته بشكل غير رسمي بين دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية، وفقا لنفس الدبلوماسيين والمسؤولين هو أن جلب دول جديدة دون حقوق الفيتو، على الأقل في بداية عضويتها، سيسمح لهم بالانضمام بشروط أكثر مرونة دون الحاجة إلى إصلاح شامل للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعتبرها العديد من الحكومات غير مبتدئة.سيارتو: سنعارض استمرار المساعدات العسكرية لكييف في اجتماعات الاتحاد الأوروبيباحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251019/إعلام-النمسا-ستدعم-الحزمة-التاسعة-عشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1106163271.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر