باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا

تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير، الذي جدد فيه التأكيد أن الرئيس الروسي فلاديمير... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

ورأى العتوم، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "على روسيا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن أي خطوة تصعيدية ستُواجَه بتصعيد مماثل"، لافتًا في هذا السياق إلى "اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، وإلى إمكانية موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".وأشار العتوم إلى أن "القيادة الروسية تتسم بالحكمة ولا تولي الفرقعات الإعلامية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن "العقلانية ستسود في نهاية المطاف". ولفت الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، إلى أن "الدول الأوروبية، التي موّلت الصراع وخسرت كل شيء، ستستمر في التدخل غير المشروع في قضايا لا تفهمها، بعد أن اخترعت الأزمة الأوكرانية مع النظام الأوكراني المتطرّف غير المسؤول عن أفعاله".وبيّن العتوم أن "موسكو حريصة على تطويرها وبناء شراكات متينة مع العالم العربي، وتمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة العربية من خلال التعاون الاقتصادي ودمج إمكاناتها التكنولوجية الفريدة في الصناعات النووية السلمية والطاقة، مع موارد العرب الغنية باليورانيوم والغاز والبترول والمعادن النادرة".البرلمان الأوروبي يؤيد فرض حظر كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيابوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي

