باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/باحث-في-الشأن-الدولي-الاتحاد-الأوروبي-يعد-العائق-الأكبر-أمام-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1106068508.html
باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير، الذي جدد فيه التأكيد أن الرئيس الروسي فلاديمير... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T09:37+0000
2025-10-16T09:37+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
ورأى العتوم، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "على روسيا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن أي خطوة تصعيدية ستُواجَه بتصعيد مماثل"، لافتًا في هذا السياق إلى "اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، وإلى إمكانية موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".وأشار العتوم إلى أن "القيادة الروسية تتسم بالحكمة ولا تولي الفرقعات الإعلامية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن "العقلانية ستسود في نهاية المطاف". ولفت الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، إلى أن "الدول الأوروبية، التي موّلت الصراع وخسرت كل شيء، ستستمر في التدخل غير المشروع في قضايا لا تفهمها، بعد أن اخترعت الأزمة الأوكرانية مع النظام الأوكراني المتطرّف غير المسؤول عن أفعاله".وبيّن العتوم أن "موسكو حريصة على تطويرها وبناء شراكات متينة مع العالم العربي، وتمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة العربية من خلال التعاون الاقتصادي ودمج إمكاناتها التكنولوجية الفريدة في الصناعات النووية السلمية والطاقة، مع موارد العرب الغنية باليورانيوم والغاز والبترول والمعادن النادرة".البرلمان الأوروبي يؤيد فرض حظر كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيابوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20251016/سيناتور-روسي-الاتحاد-الأوروبي-سوف-يتفكك-قريبا-بسبب-سياساته-1106054384.html
https://sarabic.ae/20251016/أوربان-السلام-في-أوكرانيا-يفشل-بسبب-الاتحاد-الأوروبي-1106053892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, سبوتنيك
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا

09:37 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير، الذي جدد فيه التأكيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه النية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام، مشيرًا إلى "غياب الموقف الأميركي الثابت".
ورأى العتوم، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "على روسيا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن أي خطوة تصعيدية ستُواجَه بتصعيد مماثل"، لافتًا في هذا السياق إلى "اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، وإلى إمكانية موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "التصريحات الأوروبية تبقى إعلامية أكثر منها واقعية، لأن الأوروبيين يدركون قوة روسيا على مستوى السلاح النووي والقدرات البحرية والفضائية"، مستبعدًا اندلاع حرب نووية يدرك الجميع خطورتها.

أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته
05:16 GMT
وأشار العتوم إلى أن "القيادة الروسية تتسم بالحكمة ولا تولي الفرقعات الإعلامية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن "العقلانية ستسود في نهاية المطاف".

وحول كشف الأمن الفيدرالي الروسي عن تحضير أجهزة بريطانية وأوكرانية لعمل تخريبي يستهدف خط أنابيب غاز "السيل التركي"، أوضح العتوم أن "هذه التحضيرات، إلى جانب الضربات السابقة المماثلة، تؤكد أن الغرب لا يريد الخسارة بعد أن خسر فعليًا، وسيخسر أيضًا السلام".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
أوربان: السلام في أوكرانيا يفشل بسبب الاتحاد الأوروبي
04:35 GMT
ولفت الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، إلى أن "الدول الأوروبية، التي موّلت الصراع وخسرت كل شيء، ستستمر في التدخل غير المشروع في قضايا لا تفهمها، بعد أن اخترعت الأزمة الأوكرانية مع النظام الأوكراني المتطرّف غير المسؤول عن أفعاله".

وعن العلاقات الروسية – العربية والتعاون في قطاع الطاقة واللقاءات، التي جرت على هامش "أسبوع الطاقة الروسي"، أشار العتوم إلى "العلاقات التاريخية الثابتة بين روسيا والدول العربية".

وبيّن العتوم أن "موسكو حريصة على تطويرها وبناء شراكات متينة مع العالم العربي، وتمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة العربية من خلال التعاون الاقتصادي ودمج إمكاناتها التكنولوجية الفريدة في الصناعات النووية السلمية والطاقة، مع موارد العرب الغنية باليورانيوم والغاز والبترول والمعادن النادرة".
البرلمان الأوروبي يؤيد فرض حظر كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيا
بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала