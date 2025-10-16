https://sarabic.ae/20251016/باحث-في-الشأن-الدولي-الاتحاد-الأوروبي-يعد-العائق-الأكبر-أمام-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1106068508.html
باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: الاتحاد الأوروبي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير، الذي جدد فيه التأكيد أن الرئيس الروسي فلاديمير
ورأى العتوم، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "على روسيا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن أي خطوة تصعيدية ستُواجَه بتصعيد مماثل"، لافتًا في هذا السياق إلى "اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، وإلى إمكانية موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".وأشار العتوم إلى أن "القيادة الروسية تتسم بالحكمة ولا تولي الفرقعات الإعلامية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن "العقلانية ستسود في نهاية المطاف". ولفت الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، إلى أن "الدول الأوروبية، التي موّلت الصراع وخسرت كل شيء، ستستمر في التدخل غير المشروع في قضايا لا تفهمها، بعد أن اخترعت الأزمة الأوكرانية مع النظام الأوكراني المتطرّف غير المسؤول عن أفعاله".وبيّن العتوم أن "موسكو حريصة على تطويرها وبناء شراكات متينة مع العالم العربي، وتمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة العربية من خلال التعاون الاقتصادي ودمج إمكاناتها التكنولوجية الفريدة في الصناعات النووية السلمية والطاقة، مع موارد العرب الغنية باليورانيوم والغاز والبترول والمعادن النادرة".
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير، الذي جدد فيه التأكيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه النية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام، مشيرًا إلى "غياب الموقف الأميركي الثابت".
ورأى العتوم، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "على روسيا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بأن أي خطوة تصعيدية ستُواجَه بتصعيد مماثل"، لافتًا في هذا السياق إلى "اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي، وإلى إمكانية موافقة واشنطن على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "التصريحات الأوروبية تبقى إعلامية أكثر منها واقعية، لأن الأوروبيين يدركون قوة روسيا على مستوى السلاح النووي والقدرات البحرية والفضائية"، مستبعدًا اندلاع حرب نووية يدرك الجميع خطورتها.
وأشار العتوم إلى أن "القيادة الروسية تتسم بالحكمة ولا تولي الفرقعات الإعلامية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن "العقلانية ستسود في نهاية المطاف
وحول كشف الأمن الفيدرالي الروسي عن تحضير أجهزة بريطانية وأوكرانية لعمل تخريبي يستهدف خط أنابيب غاز "السيل التركي"، أوضح العتوم أن "هذه التحضيرات، إلى جانب الضربات السابقة المماثلة، تؤكد أن الغرب لا يريد الخسارة بعد أن خسر فعليًا، وسيخسر أيضًا السلام".
ولفت الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي حسام العتوم، إلى أن "الدول الأوروبية، التي موّلت الصراع
وخسرت كل شيء، ستستمر في التدخل غير المشروع في قضايا لا تفهمها، بعد أن اخترعت الأزمة الأوكرانية مع النظام الأوكراني المتطرّف غير المسؤول عن أفعاله".
وعن العلاقات الروسية – العربية والتعاون في قطاع الطاقة واللقاءات، التي جرت على هامش "أسبوع الطاقة الروسي"، أشار العتوم إلى "العلاقات التاريخية الثابتة بين روسيا والدول العربية".
وبيّن العتوم أن "موسكو حريصة على تطويرها وبناء شراكات متينة مع العالم العربي، وتمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة العربية من خلال التعاون الاقتصادي
ودمج إمكاناتها التكنولوجية الفريدة في الصناعات النووية السلمية والطاقة، مع موارد العرب الغنية باليورانيوم والغاز والبترول والمعادن النادرة".