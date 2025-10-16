https://sarabic.ae/20251016/أوربان-السلام-في-أوكرانيا-يفشل-بسبب-الاتحاد-الأوروبي-1106053892.html
أوربان: السلام في أوكرانيا يفشل بسبب الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا ينهار بسبب تشجيع قادة الاتحاد الأوروبي لفلاديمير زيلينسكي، على مواصلة العمل العسكري، وأصاف: "لو كان الغرب متحدًا، لحُلّ النزاع منذ زمن طويل".
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: الأوروبيون يتخذون موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره
04:35 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 16.10.2025)
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا ينهار بسبب تشجيع قادة الاتحاد الأوروبي لفلاديمير زيلينسكي، على مواصلة العمل العسكري، وأصاف: "لو كان الغرب متحدًا، لحُلّ النزاع منذ زمن طويل".
وقال أوربان في مقابلة صحفية: "كان ترامب قد صنع السلام منذ زمن طويل لو لم يكن الأوروبيون يشجعون زيلينسكي، باستمرار، من وراء الكواليس. هذا هو الوضع. لذا، لو لم يعارض الأوروبيون سياسات ترامب، وكنا نحن الأوروبيون في القارب ذاته مع الأمريكيين، لكان هناك سلام".
وتابع: "لكن القادة الأوروبيين يريدون مواصلة الحرب. لديهم موقف عسكري واضح، واستراتيجية عسكرية، وخطة عسكرية، يتحدثون عنها بصراحة ويعملون على إبعاد الرئيس ترامب عن موقف السلام ونحو استمرار الحرب. لو كان الغرب متحدًا، لكان هناك سلام بالفعل على الجبهة الروسية الأوكرانية".
وكان أوربان، دعا أوروبا في وقت سابق، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ مفاوضات مع روسيا لإحلال السلام في أوكرانيا، حتى لا تبقى "في صالة العرض"، كما هو الحال في التسوية بالشرق الأوسط.
وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أيضًا أن "المجر تقترح إجراء محادثات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حول نظام أمني أوروبي مستقبلي، دون أن تكون أوكرانيا محور الاهتمام الرئيسي".
وأكد رئيس الوزراء المجري، مرارًا وتكرارًا، أن "السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن أوروبا أضاعت فرصة الوساطة بفشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك".
وفي التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، أعلن أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع كسب الصراع في أوكرانيا، وأضاف أن "الأحزاب اليمينية المحافظة الأوروبية لا تريد عودة الأوروبيين من أوكرانيا في نعوش". وفي السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع أيضًا "تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع".