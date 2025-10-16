https://sarabic.ae/20251016/أوربان-السلام-في-أوكرانيا-يفشل-بسبب-الاتحاد-الأوروبي-1106053892.html

أوربان: السلام في أوكرانيا يفشل بسبب الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا ينهار بسبب تشجيع قادة الاتحاد الأوروبي لفلاديمير زيلينسكي، على مواصلة العمل العسكري، وأصاف: "لو... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

العالم

روسيا

المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

وقال أوربان في مقابلة صحفية: "كان ترامب قد صنع السلام منذ زمن طويل لو لم يكن الأوروبيون يشجعون زيلينسكي، باستمرار، من وراء الكواليس. هذا هو الوضع. لذا، لو لم يعارض الأوروبيون سياسات ترامب، وكنا نحن الأوروبيون في القارب ذاته مع الأمريكيين، لكان هناك سلام".وكان أوربان، دعا أوروبا في وقت سابق، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ مفاوضات مع روسيا لإحلال السلام في أوكرانيا، حتى لا تبقى "في صالة العرض"، كما هو الحال في التسوية بالشرق الأوسط.وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أيضًا أن "المجر تقترح إجراء محادثات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حول نظام أمني أوروبي مستقبلي، دون أن تكون أوكرانيا محور الاهتمام الرئيسي".وفي التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، أعلن أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع كسب الصراع في أوكرانيا، وأضاف أن "الأحزاب اليمينية المحافظة الأوروبية لا تريد عودة الأوروبيين من أوكرانيا في نعوش". وفي السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع أيضًا "تقسيم أوكرانيا إلى منطقة روسية منزوعة السلاح، ومنطقة غربية بعد انتهاء الصراع".أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحيادالكرملين: الأوروبيون يتخذون موقفا عسكريا متطرفا يصعب تفسيره

المجر

