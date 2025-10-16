البرلمان الأوروبي يؤيد فرض حظر كامل على استيراد الغاز والنفط من روسيا

عربي
أيدت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في اجتماعها، اليوم الخميس، مقترحًا بفرض حظر تدريجي ونهائي على واردات الغاز والنفط والمنتجات... 16.10.2025
ووفقا لمقترح المفوضية الأوروبية، سيتم حظر العقود الجديدة لتوريد الغاز الروسي ابتداء من عام 2026، مع انتهاء صلاحية العقود القصيرة الأجل الحالية في منتصف يونيو/حزيران 2026، وانتهاء صلاحية العقود الطويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027.وستعرض الوثيقة الآن على مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في المفاوضات الثلاثية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.وقال بوتين في الجلسة العامة لـ"نادي فالداي": "أدى رفض شراء الغاز الروسي في أوروبا إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل إنتاج الأسمدة المعدنية التي تعتمد على هذا الغاز غير مربح، وأدى إلى إغلاق الشركات، وارتفعت أسعار الأسمدة، ما أثّر على الزراعة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، ما أثّر على قدرة السكان على الدفع، لهذا السبب خرج الناس إلى الشوارع".وقال بوتين في اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للنقاش": "يبدو أنهم يحاولون منع شراء مواردنا من الطاقة. الجواب بسيط، وقد أُعطي لنا منذ زمن بعيد. الجميع يعرف التعبير القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور". هذا ما يعنيه هذا التعبير"، وذلك تعليقًا على استمرار الولايات المتحدة في شراء اليورانيوم الروسي لمحطات الطاقة النووية، في الوقت الذي تسعى فيه لمنع الهند والصين من شراء النفط والغاز من روسيا. يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى فالداي الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.وكان البرلمان الأوروبي أصدر في عام 2021، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا.وفيما أوضح البيان أهمية إنهاء خط الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"، قال: "ندعو الدول الأعضاء للاستعداد للتوحد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد موسكو لمواجهة التحديات الحالية قبل حدوث أي صراع محتمل".وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبيموسكو: التخلي عن النفط الروسي سيرفع سعر البرميل في السوق إلى أكثر من 300 دولار
تابعنا عبر
أيدت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في اجتماعها، اليوم الخميس، مقترحًا بفرض حظر تدريجي ونهائي على واردات الغاز والنفط والمنتجات البترولية الروسية.
ووفقا لمقترح المفوضية الأوروبية، سيتم حظر العقود الجديدة لتوريد الغاز الروسي ابتداء من عام 2026، مع انتهاء صلاحية العقود القصيرة الأجل الحالية في منتصف يونيو/حزيران 2026، وانتهاء صلاحية العقود الطويلة الأجل في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

كما يدعو المشروع أيضا إلى وقف واردات النفط ومنتجات البترول من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2026، وفقا لوسائل إعلام غربية.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
9 أكتوبر, 11:18 GMT
وستعرض الوثيقة الآن على مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في المفاوضات الثلاثية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وسيخضع القانون للتصويت الرسمي في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للموافقة عليه، بعد انتهاء المفاوضات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن رفض شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا وإفقار سكان الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
2 أكتوبر, 18:17 GMT
وقال بوتين في الجلسة العامة لـ"نادي فالداي": "أدى رفض شراء الغاز الروسي في أوروبا إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل إنتاج الأسمدة المعدنية التي تعتمد على هذا الغاز غير مربح، وأدى إلى إغلاق الشركات، وارتفعت أسعار الأسمدة، ما أثّر على الزراعة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، ما أثّر على قدرة السكان على الدفع، لهذا السبب خرج الناس إلى الشوارع".

وفسّر الرئيس فلاديمير بوتين رغبة الولايات المتحدة في منع الدول الأخرى من شراء موارد الطاقة الروسية، رغم استمرار واشنطن في استيرادها، بالتعبير اللاتيني القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور".

وقال بوتين في اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للنقاش": "يبدو أنهم يحاولون منع شراء مواردنا من الطاقة. الجواب بسيط، وقد أُعطي لنا منذ زمن بعيد. الجميع يعرف التعبير القائل: "ما هو مسموح به للمشتري ممنوع على الثور". هذا ما يعنيه هذا التعبير"، وذلك تعليقًا على استمرار الولايات المتحدة في شراء اليورانيوم الروسي لمحطات الطاقة النووية، في الوقت الذي تسعى فيه لمنع الهند والصين من شراء النفط والغاز من روسيا. يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى فالداي الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"
6 أكتوبر, 17:44 GMT
وكان البرلمان الأوروبي أصدر في عام 2021، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا.
وحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، فإن البرلمان الأوروبي دعا الدول الأعضاء للاستعداد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد روسيا.
وفيما أوضح البيان أهمية إنهاء خط الغاز الروسي "التيار الشمالي 2"، قال: "ندعو الدول الأعضاء للاستعداد للتوحد لفرض عقوبات منها اقتصادية ضد موسكو لمواجهة التحديات الحالية قبل حدوث أي صراع محتمل".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
عضو في البرلمان الأوروبي: سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا فشلت تماما
30 مايو, 06:29 GMT
وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأن الغرب ارتكب خطأً فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أشدّ وطأةً عليها نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الرافضين لا يزالون يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء.
بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
موسكو: التخلي عن النفط الروسي سيرفع سعر البرميل في السوق إلى أكثر من 300 دولار
