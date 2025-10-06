https://sarabic.ae/20251006/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الذين-صوتوا-على-حجب-الثقة-بـدعم-روسيا-1105696092.html

رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"

رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن محاولات إطلاق تصويت بسحب الثقة منها في البرلمان الأوروبي ما هي إلا "فخ" نصبته السلطات الروسية. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T17:44+0000

2025-10-06T17:44+0000

2025-10-06T17:44+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92f4ceca4fef8b9faf6a14114b9705dc.jpg

وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال مناقشة تصويت سحب الثقة: "إن بث الفرقة، ونشر المعلومات المضللة، وخلق أكباش فداء، كل هذا يهدف إلى تأليب الأوروبيين على بعضهم بعضا، ومحاولة تخفيف حذرنا بينما نتقاتل فيما بيننا، وإضعاف عزيمتنا وقدرتنا على الصمود. هذا فخ، ولا يمكننا الوقوع فيه".وفي وقت سابق، صرّح المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأن المفوضية "لم تُتابع خطاب الرئيس الروسي" في سوتشي.وفي وقت سابق، صرّحت المجموعة السياسية "وطنيون من أجل أوروبا" في البرلمان الأوروبي، بأنها تعتبر مناقشة تصويت سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة العامة المقبلة في ستراسبورغ البند الأبرز على جدول أعمالها، نظرًا لفشل سياساتها.ووفقًا للأعضاء، فإن أنشطة رئيسة المفوضية "أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ودفعت العائلات لخسارة المزيد من المال، وأغلقت الشركات أبوابها، وعانى المزارعون، وهذا فشل".ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، في يوليو/تموز الماضي، أول اقتراح بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي تقدم به عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية فضيحة شراء لقاح فيروس كورونا، ولم يؤيد الاقتراح سوى 175 عضوا، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 361 صوتا.وقدّم اليسار و"وطنيون من أجل أوروبا" اقتراحات جديدة لسحب الثقة من المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، ومن المحتمل أن يدعم كل منهما الآخر في التصويت، إذا حظي الاقتراح بتأييد جميع ممثلي اليسار والوطنيين، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذين سبق لهم تقديم الاقتراح الأول، فقد يحصل الطلب على دعم 237 عضوا في البرلمان الأوروبي. وقد يرغب أعضاء آخرون أيضا في المشاركة في التصويت.وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

https://sarabic.ae/20250404/فضيحة-تهز-مكانة-أورسولا-فون-دير-لاين-1099221036.html

https://sarabic.ae/20240416/برلين-العبء-الذي-يتحمله-اقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-يحمل-اسم-أورسولا-فون-دير-لاين-1088019083.html

https://sarabic.ae/20210407/أورسولا-فون-دير-لاين-تتعرض-لموقف-محرج-خلال-زيارتها-إلى-تركيا-فيديو-1048610235.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, المفوضية الأوروبية, أورسولا فون دير لاين