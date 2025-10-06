https://sarabic.ae/20251006/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الذين-صوتوا-على-حجب-الثقة-بـدعم-روسيا-1105696092.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال مناقشة تصويت سحب الثقة: "إن بث الفرقة، ونشر المعلومات المضللة، وخلق أكباش فداء، كل هذا يهدف إلى تأليب الأوروبيين على بعضهم بعضا، ومحاولة تخفيف حذرنا بينما نتقاتل فيما بيننا، وإضعاف عزيمتنا وقدرتنا على الصمود. هذا فخ، ولا يمكننا الوقوع فيه".وفي وقت سابق، صرّح المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأن المفوضية "لم تُتابع خطاب الرئيس الروسي" في سوتشي.وفي وقت سابق، صرّحت المجموعة السياسية "وطنيون من أجل أوروبا" في البرلمان الأوروبي، بأنها تعتبر مناقشة تصويت سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة العامة المقبلة في ستراسبورغ البند الأبرز على جدول أعمالها، نظرًا لفشل سياساتها.ووفقًا للأعضاء، فإن أنشطة رئيسة المفوضية "أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ودفعت العائلات لخسارة المزيد من المال، وأغلقت الشركات أبوابها، وعانى المزارعون، وهذا فشل".ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، في يوليو/تموز الماضي، أول اقتراح بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي تقدم به عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية فضيحة شراء لقاح فيروس كورونا، ولم يؤيد الاقتراح سوى 175 عضوا، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 361 صوتا.وقدّم اليسار و"وطنيون من أجل أوروبا" اقتراحات جديدة لسحب الثقة من المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، ومن المحتمل أن يدعم كل منهما الآخر في التصويت، إذا حظي الاقتراح بتأييد جميع ممثلي اليسار والوطنيين، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذين سبق لهم تقديم الاقتراح الأول، فقد يحصل الطلب على دعم 237 عضوا في البرلمان الأوروبي. وقد يرغب أعضاء آخرون أيضا في المشاركة في التصويت.وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال مناقشة تصويت سحب الثقة: "إن بث الفرقة، ونشر المعلومات المضللة، وخلق أكباش فداء، كل هذا يهدف إلى تأليب الأوروبيين على بعضهم بعضا، ومحاولة تخفيف حذرنا بينما نتقاتل فيما بيننا، وإضعاف عزيمتنا وقدرتنا على الصمود. هذا فخ، ولا يمكننا الوقوع فيه".
واتهمت فون دير لاين "أعضاء البرلمان الذين صوّتوا على حجب الثقة بدعم روسيا"، مشيرة إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين، لم يُخفِ دعمه لجميع أصدقائه "المُطيعين" في أوروبا خلال كلمته التي ألقاها في منتدى فالداي"، على حد قولها.
وفي وقت سابق، صرّح المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية
بأن المفوضية "لم تُتابع خطاب الرئيس الروسي" في سوتشي.
وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة عُقدت في ستراسبورغ، اليوم الاثنين، اقتراحين لسحب الثقة من المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين.
وفي وقت سابق، صرّحت المجموعة السياسية "وطنيون من أجل أوروبا" في البرلمان الأوروبي
، بأنها تعتبر مناقشة تصويت سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة العامة المقبلة في ستراسبورغ البند الأبرز على جدول أعمالها، نظرًا لفشل سياساتها.
ووفقًا للأعضاء، فإن أنشطة رئيسة المفوضية "أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ودفعت العائلات لخسارة المزيد من المال، وأغلقت الشركات أبوابها، وعانى المزارعون، وهذا فشل".
وبيّنت مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" أن رئاسة فون دير لاين، قد استنفدت صلاحياتها، مشيرة إلى أن "الجميع في أوروبا يرى ذلك، على خلفية فضائح فايزر، والمراسلات السرية، وغياب الشفافية، لا سيما في الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة وميركوسور، والتي ألحقت الضرر بأوروبا"، على حد قولهم.
ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، في يوليو/تموز الماضي، أول اقتراح بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين، والذي تقدم به عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية فضيحة شراء لقاح فيروس كورونا، ولم يؤيد الاقتراح سوى 175 عضوا، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 361 صوتا.
وقدّم اليسار و"وطنيون من أجل أوروبا" اقتراحات جديدة لسحب الثقة من المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي
، ومن المحتمل أن يدعم كل منهما الآخر في التصويت، إذا حظي الاقتراح بتأييد جميع ممثلي اليسار والوطنيين، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذين سبق لهم تقديم الاقتراح الأول، فقد يحصل الطلب على دعم 237 عضوا في البرلمان الأوروبي. وقد يرغب أعضاء آخرون أيضا في المشاركة في التصويت.
وكان خبراء قد أشاروا، في وقت سابق، إلى أن التصويت بسحب الثقة من فون دير لاين، لا يشكل تهديدا خطيرا حتى الآن، ولكن حقيقة مثل هذا التصويت توضح الانقسام السياسي العام في الاتحاد الأوروبي وعدم الرضا عن أداء رئيسة المفوضية الأوروبية، المتهمة بالقيادة الغامضة ونموذج استبدادي في إدارة الأعمال.
وسيناقش البرلمان الأوروبي ويصوت على اقتراحين بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية خلال جلسته العامة من 6 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.