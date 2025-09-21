https://sarabic.ae/20250921/فون-دير-لاين-أوروبا-لن-تتبع-تلقائيا-اقتراح-ترامب-بفرض-رسوم-على-الهند-والصين-1105093090.html
فون دير لاين: أوروبا لن تتبع تلقائيا اقتراح ترامب بفرض رسوم على الهند والصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بما يخدم مصالحه، ولا ينوي فرض رسوم جمركية كاملة تلقائيًا على الهند والصين، بناءً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجابت فون دير لاين، على سؤال حول كيفية رد الاتحاد الأوروبي على دعوة ترامب لفرض مثل هذه الرسوم الجمركية: "سيتخذ الاتحاد الأوروبي قراراته بنفسه، ويرتبط هذا الطلب برغبة الرئيس (ترامب) في زيادة الضغط على روسيا... ونعلم أنه في هذه البيئة الجيوسياسية المتزايدة التعقيد، يجب علينا تعزيز شراكتنا القائمة على المصالح المشتركة".
وأوضحت أنه "نظرًا للدور المتنامي للهند في ضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن توثيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والهند أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة "سوار" البلجيكية: "لهذا السبب أعلنا عن أجندة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والهند، من أولوياتها تعزيز دفاعنا وأمننا المشترك. نعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة بحلول نهاية عام 2025، ما سيعود بالنفع على الشركات في كلا الجانبين. وفي نهاية المطاف، تُعزز هذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة مكانتنا الجيوسياسية، ما يُمكّننا من تحقيق أهدافنا".
وفي يوليو/ تموز الماضي، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتفاق تجاري يُفرض بموجبه رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريبًا. علاوة على ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بأنه "الأكبر في التاريخ"، بينما أكد خبراء، وبشكل قاطع، أنه يضرّ بالاتحاد الأوروبي بشكل مطلق.