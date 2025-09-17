الكرملين: روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد

عربي
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، نحن ندعم باستمرار فكرة ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع واقع العصر الجديد سريع التغير".وأكد بيسكوف أن روسيا وشركاؤها يدعون لدور "محوري للأمم المتحدة" في نظام العلاقات الدولية، وتابع: "روسيا والعديد من الدول التي تتشارك رؤية متشابهة للعالم وآفاق التنمية، بما في ذلك تلك التي نشاركها عضوية كل من مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون"، تدعو إلى نظام علاقات عالمي مرتكز على الأمم المتحدة، وبالتالي الإشادة بالأمم المتحدة وهيكلها الحالي".وفي وقت سابق، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن هيكل مجلس الأمن الدولي يتوافق مع حقائق عام 1945، داعيًا إلى إصلاحه.وقال لافروف: "في الواقع، ليس من شأننا الحكم على الحزم الـ18 السابقة، بل على الآخرين تقييم مدى فعاليتها. وربما، إذا كنا نناقش فعالية هذه الحزم الـ18، فمن المستحيل تجاهل الضرر الذي ألحقته باقتصاد الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي هذا النهج المدمر".وفي وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها أجرت "محادثة جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تعزيز الجهود المشتركة "لزيادة الضغط الاقتصادي" على روسيا من خلال إجراءات إضافية. وأضافت أن "المفوضية ستقدم قريبًا حزمة العقوبات الـ19، التي تستهدف العملات المشفرة، والخدمات المصرفية، وقطاع الطاقة".لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكوالكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
09:58 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 17.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاربعاء، أن روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد، مشيرًا إلى أن روسيا وشركاؤها يدعون لدور "محوري للأمم المتحدة" في نظام العلاقات الدولية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، نحن ندعم باستمرار فكرة ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع واقع العصر الجديد سريع التغير".
وأكد بيسكوف أن روسيا وشركاؤها يدعون لدور "محوري للأمم المتحدة" في نظام العلاقات الدولية، وتابع: "روسيا والعديد من الدول التي تتشارك رؤية متشابهة للعالم وآفاق التنمية، بما في ذلك تلك التي نشاركها عضوية كل من مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون"، تدعو إلى نظام علاقات عالمي مرتكز على الأمم المتحدة، وبالتالي الإشادة بالأمم المتحدة وهيكلها الحالي".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لا تعتبر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول إصلاحات الأمم المتحدة المحتملة، محاولةً لمراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن هيكل مجلس الأمن الدولي يتوافق مع حقائق عام 1945، داعيًا إلى إصلاحه.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا، أكد بيسكوف أن العقوبات الأوروبية بحزمها الـ18 أضرت باقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال لافروف: "في الواقع، ليس من شأننا الحكم على الحزم الـ18 السابقة، بل على الآخرين تقييم مدى فعاليتها. وربما، إذا كنا نناقش فعالية هذه الحزم الـ18، فمن المستحيل تجاهل الضرر الذي ألحقته باقتصاد الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي هذا النهج المدمر".
وفي وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها أجرت "محادثة جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تعزيز الجهود المشتركة "لزيادة الضغط الاقتصادي" على روسيا من خلال إجراءات إضافية. وأضافت أن "المفوضية ستقدم قريبًا حزمة العقوبات الـ19، التي تستهدف العملات المشفرة، والخدمات المصرفية، وقطاع الطاقة".
