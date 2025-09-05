https://sarabic.ae/20250905/المفوضية-الأوروبية-ترحب-بتصريحات-بوتين-بشأن-رغبة-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1104556724.html

المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

رحّبت ممثلة المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، حول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T19:48+0000

2025-09-05T19:48+0000

2025-09-05T19:48+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الإتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434304_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_c54ec56543b29e908ec4b834b43445a6.jpg

وقالت بينيو: "من المرحب به للغاية أن يرى الرئيس بوتين مكانا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة غربية.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن المجر لا تزال لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الرئيس الروسي لا يعارض ذلك.وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن مرارا خلال العامين السابقين، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.وتابع: "في الواقع، أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها ببدء مفاوضات للانضمام (للاتحاد الأوروبي)".وتعارض القيادة المجرية، باستمرار إطلاق المفاوضات في القمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. وقد صرح أوربان، بأن بودابست تقترح عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق، لأنه من الواضح، مقدمًا، أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن رأي مفاده أن إمكانية انضمام كييف إلى الرابطة يمكن مناقشتها خلال خمس إلى عشر سنوات، بشرط إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمهورية (المجر).

https://sarabic.ae/20231212/المجر-موقفنا-من-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ليس-موضوعا-للمساومة-1084020725.html

https://sarabic.ae/20231213/أوربان-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-ببدء-المفاوضات-بشأن-انضمام-أوكرانيا-1084032177.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الإتحاد الأوروبي