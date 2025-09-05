المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/المفوضية-الأوروبية-ترحب-بتصريحات-بوتين-بشأن-رغبة-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1104556724.html
المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
رحّبت ممثلة المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، حول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T19:48+0000
2025-09-05T19:48+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الإتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434304_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_c54ec56543b29e908ec4b834b43445a6.jpg
وقالت بينيو: "من المرحب به للغاية أن يرى الرئيس بوتين مكانا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة غربية.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن المجر لا تزال لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الرئيس الروسي لا يعارض ذلك.وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن مرارا خلال العامين السابقين، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.وتابع: "في الواقع، أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها ببدء مفاوضات للانضمام (للاتحاد الأوروبي)".وتعارض القيادة المجرية، باستمرار إطلاق المفاوضات في القمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. وقد صرح أوربان، بأن بودابست تقترح عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق، لأنه من الواضح، مقدمًا، أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن رأي مفاده أن إمكانية انضمام كييف إلى الرابطة يمكن مناقشتها خلال خمس إلى عشر سنوات، بشرط إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمهورية (المجر).
https://sarabic.ae/20231212/المجر-موقفنا-من-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ليس-موضوعا-للمساومة-1084020725.html
https://sarabic.ae/20231213/أوربان-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-ببدء-المفاوضات-بشأن-انضمام-أوكرانيا-1084032177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434304_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ef06339795f81dff81703b774702a675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الإتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الإتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

19:48 GMT 05.09.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
رحّبت ممثلة المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، حول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بينيو: "من المرحب به للغاية أن يرى الرئيس بوتين مكانا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة غربية.

وفي وقت سابق، وصف بوتين رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنها خيار مشروع.

وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
المجر: موقفنا من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس موضوعا للمساومة
12 ديسمبر 2023, 17:27 GMT
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن المجر لا تزال لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الرئيس الروسي لا يعارض ذلك.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن مرارا خلال العامين السابقين، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.
وقال أوربان في مقابلة مع مجلة "ماندينر": "الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ فادح يجب إيقافه. حتى لو أرادت 26 دولة تنفيذه، فوحدنا سنعارض ذلك".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
أوربان: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا
13 ديسمبر 2023, 09:07 GMT
وتابع: "في الواقع، أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها ببدء مفاوضات للانضمام (للاتحاد الأوروبي)".
وأضاف أوربان: "لكن بسبب الحرب، ولأسباب جيواستراتيجية، إذا جاز التعبير، لأسباب سياسية لا يزال من الضروري بدء في المفاوضات معها. أعتقد أن هذا خطأ".
وتعارض القيادة المجرية، باستمرار إطلاق المفاوضات في القمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. وقد صرح أوربان، بأن بودابست تقترح عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق، لأنه من الواضح، مقدمًا، أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن رأي مفاده أن إمكانية انضمام كييف إلى الرابطة يمكن مناقشتها خلال خمس إلى عشر سنوات، بشرط إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمهورية (المجر).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала