المفوضية الأوروبية ترحب بتصريحات بوتين بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رحّبت ممثلة المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، حول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بينيو: "من المرحب به للغاية أن يرى الرئيس بوتين مكانا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة غربية.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن المجر لا تزال لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الرئيس الروسي لا يعارض ذلك.وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن مرارا خلال العامين السابقين، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.وتابع: "في الواقع، أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها ببدء مفاوضات للانضمام (للاتحاد الأوروبي)".وتعارض القيادة المجرية، باستمرار إطلاق المفاوضات في القمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. وقد صرح أوربان، بأن بودابست تقترح عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق، لأنه من الواضح، مقدمًا، أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن رأي مفاده أن إمكانية انضمام كييف إلى الرابطة يمكن مناقشتها خلال خمس إلى عشر سنوات، بشرط إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمهورية (المجر).
رحّبت ممثلة المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، حول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بينيو: "من المرحب به للغاية أن يرى الرئيس بوتين مكانا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة غربية.
وفي وقت سابق، وصف بوتين رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنها خيار مشروع.
12 ديسمبر 2023, 17:27 GMT
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، إن المجر لا تزال لا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
، على الرغم من أن الرئيس الروسي لا يعارض ذلك.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعلن مرارا خلال العامين السابقين، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.
وقال أوربان في مقابلة مع مجلة "ماندينر": "الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ فادح يجب إيقافه. حتى لو أرادت 26 دولة تنفيذه، فوحدنا سنعارض ذلك".
13 ديسمبر 2023, 09:07 GMT
وتابع: "في الواقع، أوكرانيا
ليست في وضع يسمح لها ببدء مفاوضات للانضمام (للاتحاد الأوروبي)".
وأضاف أوربان: "لكن بسبب الحرب، ولأسباب جيواستراتيجية، إذا جاز التعبير، لأسباب سياسية لا يزال من الضروري بدء في المفاوضات معها. أعتقد أن هذا خطأ".
وتعارض القيادة المجرية، باستمرار إطلاق المفاوضات في القمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
. وقد صرح أوربان، بأن بودابست تقترح عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال الاجتماع على الإطلاق، لأنه من الواضح، مقدمًا، أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء. كما أعرب عن رأي مفاده أن إمكانية انضمام كييف إلى الرابطة يمكن مناقشتها خلال خمس إلى عشر سنوات، بشرط إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمهورية (المجر).