البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
09.10.2025
وفي جلسة عقدت، اليوم الخميس، صوّت 179 نائبًا لصالح اقتراح حزب "وطنيو أوروبا"، بينما عارضه 378 نائبًا، فيما أيد 133 نائبا الاقتراح الذي قدّمه حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، بينما عارضه 383 نائبا.وتعتزم المعارضة خصوصا، التنديد باتفاقية التجارة التي وقعتها فون دير لاين هذا الصيف مع الولايات المتحدة، والتي يعتبرها العديد من البرلمانيين غير متوازنة.ومطلع يوليو/ تموز الماضي، رفض البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة مذكرة لحجب الثقة رفعها اليمين المتطرف ضد فون دير لاين.ولم تنج الأخيرة التي تنتمي إلى اليمين من انتقادات حلفائها من الوسط والحزب الاجتماعي والديمقراطي لأسلوبها، ويعتبر تقديم 3 مذكرات لحجب الثقة خلال بضعة أشهر أمرا غير مسبوق في ستراسبورغ.ويعكس ذلك تغييرا في المشهد السياسي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024، والتي أدت إلى تقدم اليمين المتطرف وتعزيز موقع اليمين.وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتمريرها الى موافقة ثلثي الأصوات المشاركة وغالبية مطلقة من أعضاء البرلمان أو ما لا يقل عن 361 عضوا.
البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
صوّت البرلمان الأوروبي، ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية ورئيستها، أورسولا فون دير لاين.
