عربي
https://sarabic.ae/20251009/البرلمان-الأوروبي-يصوت-ضد-اقتراحين-لحجب-الثقة-عن-المفوضية-1105797894.html
البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية
سبوتنيك عربي
صوّت البرلمان الأوروبي، ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية ورئيستها، أورسولا فون دير لاين. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T11:18+0000
2025-10-09T11:18+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
وفي جلسة عقدت، اليوم الخميس، صوّت 179 نائبًا لصالح اقتراح حزب "وطنيو أوروبا"، بينما عارضه 378 نائبًا، فيما أيد 133 نائبا الاقتراح الذي قدّمه حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، بينما عارضه 383 نائبا.وتعتزم المعارضة خصوصا، التنديد باتفاقية التجارة التي وقعتها فون دير لاين هذا الصيف مع الولايات المتحدة، والتي يعتبرها العديد من البرلمانيين غير متوازنة.ومطلع يوليو/ تموز الماضي، رفض البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة مذكرة لحجب الثقة رفعها اليمين المتطرف ضد فون دير لاين.ولم تنج الأخيرة التي تنتمي إلى اليمين من انتقادات حلفائها من الوسط والحزب الاجتماعي والديمقراطي لأسلوبها، ويعتبر تقديم 3 مذكرات لحجب الثقة خلال بضعة أشهر أمرا غير مسبوق في ستراسبورغ.ويعكس ذلك تغييرا في المشهد السياسي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024، والتي أدت إلى تقدم اليمين المتطرف وتعزيز موقع اليمين.وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتمريرها الى موافقة ثلثي الأصوات المشاركة وغالبية مطلقة من أعضاء البرلمان أو ما لا يقل عن 361 عضوا.
https://sarabic.ae/20251006/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الذين-صوتوا-على-حجب-الثقة-بـدعم-روسيا-1105696092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البرلمان الأوروبي يصوت ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية

11:18 GMT 09.10.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صوّت البرلمان الأوروبي، ضد اقتراحين لحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية ورئيستها، أورسولا فون دير لاين.
وفي جلسة عقدت، اليوم الخميس، صوّت 179 نائبًا لصالح اقتراح حزب "وطنيو أوروبا"، بينما عارضه 378 نائبًا، فيما أيد 133 نائبا الاقتراح الذي قدّمه حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، بينما عارضه 383 نائبا.
وتعتزم المعارضة خصوصا، التنديد باتفاقية التجارة التي وقعتها فون دير لاين هذا الصيف مع الولايات المتحدة، والتي يعتبرها العديد من البرلمانيين غير متوازنة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم أعضاء البرلمان الذين صوتوا على حجب الثقة منها بـ"دعم روسيا"
6 أكتوبر, 17:44 GMT
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، رفض البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة مذكرة لحجب الثقة رفعها اليمين المتطرف ضد فون دير لاين.
ولم تنج الأخيرة التي تنتمي إلى اليمين من انتقادات حلفائها من الوسط والحزب الاجتماعي والديمقراطي لأسلوبها، ويعتبر تقديم 3 مذكرات لحجب الثقة خلال بضعة أشهر أمرا غير مسبوق في ستراسبورغ.
ويعكس ذلك تغييرا في المشهد السياسي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024، والتي أدت إلى تقدم اليمين المتطرف وتعزيز موقع اليمين.
وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتمريرها الى موافقة ثلثي الأصوات المشاركة وغالبية مطلقة من أعضاء البرلمان أو ما لا يقل عن 361 عضوا.
