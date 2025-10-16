سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته
وقال بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سياسات الاتحاد الأوروبي نفسها ستكون سبب انهياره مستقبلًا".وأضاف: "قرر الاتحاد الأوروبي تدمير ما تبقى من الحياة الطبيعية في أوروبا، بشكل نهائي وحاسم. الخيارات واسعة للغاية".وتابع: "في ألمانيا، على سبيل المثال، هناك 72 "جنسًا" معترف به رسميًا. الاتحاد الأوروبي نفسه يزرع بذور تفككه المستقبلي".وبموجب مقترحات المفوضية الأوروبية، التي طُرحت هذا الأسبوع، سيُسمح للأطفال من أي عمر بالخضوع لـ"إعادة تحديد الجنس"، مع حظر أي علاجات تتعارض مع هذه السياسة. وستُحدد "حقوق المثليين بناءً على انجذابهم الجنسي، وليس على الهوية الجنسية"، بحسب المقترح.ووفقا للمقترح، أي حكومة تفرض قيودا على العمر أو ترفض الانتقال من المساواة بين الجنسين إلى المساواة القائمة على النوع الاجتماعي قد تجد نفسها تحت سيطرة محكمة العدل الأوروبية، وللمحكمة الحق في أن تقرر أن قوانين الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من القوانين الوطنية.موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف
سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته

05:16 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 16.10.2025)
أليكسي بوشكوف
أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علّق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية الروسي، على قرار بروكسل بـ"السماح للأطفال من أي عمر بتغيير جنسهم بحرية".
وقال بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سياسات الاتحاد الأوروبي نفسها ستكون سبب انهياره مستقبلًا".
وأضاف: "قرر الاتحاد الأوروبي تدمير ما تبقى من الحياة الطبيعية في أوروبا، بشكل نهائي وحاسم. الخيارات واسعة للغاية".
وتابع: "في ألمانيا، على سبيل المثال، هناك 72 "جنسًا" معترف به رسميًا. الاتحاد الأوروبي نفسه يزرع بذور تفككه المستقبلي".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
أوربان: السلام في أوكرانيا يفشل بسبب الاتحاد الأوروبي
04:35 GMT
وبموجب مقترحات المفوضية الأوروبية، التي طُرحت هذا الأسبوع، سيُسمح للأطفال من أي عمر بالخضوع لـ"إعادة تحديد الجنس"، مع حظر أي علاجات تتعارض مع هذه السياسة. وستُحدد "حقوق المثليين بناءً على انجذابهم الجنسي، وليس على الهوية الجنسية"، بحسب المقترح.
ووفقا للمقترح، أي حكومة تفرض قيودا على العمر أو ترفض الانتقال من المساواة بين الجنسين إلى المساواة القائمة على النوع الاجتماعي قد تجد نفسها تحت سيطرة محكمة العدل الأوروبية، وللمحكمة الحق في أن تقرر أن قوانين الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من القوانين الوطنية.
موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف
