سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته
سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته
علّق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية الروسي، على قرار بروكسل بـ"السماح للأطفال من أي عمر بتغيير جنسهم بحرية". 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سياسات الاتحاد الأوروبي نفسها ستكون سبب انهياره مستقبلًا".وأضاف: "قرر الاتحاد الأوروبي تدمير ما تبقى من الحياة الطبيعية في أوروبا، بشكل نهائي وحاسم. الخيارات واسعة للغاية".وتابع: "في ألمانيا، على سبيل المثال، هناك 72 "جنسًا" معترف به رسميًا. الاتحاد الأوروبي نفسه يزرع بذور تفككه المستقبلي".وبموجب مقترحات المفوضية الأوروبية، التي طُرحت هذا الأسبوع، سيُسمح للأطفال من أي عمر بالخضوع لـ"إعادة تحديد الجنس"، مع حظر أي علاجات تتعارض مع هذه السياسة. وستُحدد "حقوق المثليين بناءً على انجذابهم الجنسي، وليس على الهوية الجنسية"، بحسب المقترح.ووفقا للمقترح، أي حكومة تفرض قيودا على العمر أو ترفض الانتقال من المساواة بين الجنسين إلى المساواة القائمة على النوع الاجتماعي قد تجد نفسها تحت سيطرة محكمة العدل الأوروبية، وللمحكمة الحق في أن تقرر أن قوانين الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من القوانين الوطنية.
سيناتور روسي: الاتحاد الأوروبي سوف يتفكك قريبا بسبب سياساته
05:16 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 16.10.2025)
علّق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية الروسي، على قرار بروكسل بـ"السماح للأطفال من أي عمر بتغيير جنسهم بحرية".
وقال بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سياسات الاتحاد الأوروبي نفسها ستكون سبب انهياره مستقبلًا".
وأضاف: "قرر الاتحاد الأوروبي تدمير ما تبقى من الحياة الطبيعية في أوروبا، بشكل نهائي وحاسم. الخيارات واسعة للغاية".
وتابع: "في ألمانيا، على سبيل المثال، هناك 72 "جنسًا" معترف به رسميًا. الاتحاد الأوروبي نفسه يزرع بذور تفككه المستقبلي".
وبموجب مقترحات المفوضية الأوروبية، التي طُرحت هذا الأسبوع، سيُسمح للأطفال من أي عمر بالخضوع لـ"إعادة تحديد الجنس"، مع حظر أي علاجات تتعارض مع هذه السياسة. وستُحدد "حقوق المثليين بناءً على انجذابهم الجنسي، وليس على الهوية الجنسية"، بحسب المقترح.
ووفقا للمقترح، أي حكومة تفرض قيودا على العمر أو ترفض الانتقال من المساواة بين الجنسين إلى المساواة القائمة على النوع الاجتماعي قد تجد نفسها تحت سيطرة محكمة العدل الأوروبية، وللمحكمة الحق في أن تقرر أن قوانين الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من القوانين الوطنية.