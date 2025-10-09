عربي
موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف
موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في ألاسكا (قمة الرئيسين بوتين وترامب)، لا تُرضي الأوروبيين وكييف، الذين لا يُريدون...
وقال أوشاكوف في حديث للصحفيين: "بالطبع، لا يُعجب الجميع هذه التفاهمات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في إنكوريدج. على سبيل المثال، فهي لا تُرضي الأوروبيين، والنظام الأوكراني، أي أن من لا يرغب في التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، لا يُعجبهم".وأكد أن الاتصالات بين ممثلي الإدارة الرئاسية الروسية والأمريكية مستمرة.وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه "وخلال الاجتماع، اتفق الرئيسان بالفعل على عناصر مهمة للغاية يمكن أن تشكل الأساس للتسوية السلمية في أوكرانيا".وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني. ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانياموسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
https://sarabic.ae/20251009/الكرملين-أوكرانيا-ليست-ملتزمة-بعملية-السلام-1105791290.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف

13:32 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 09.10.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات ضيقة النطاق في ألاسكا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات ضيقة النطاق في ألاسكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في ألاسكا (قمة الرئيسين بوتين وترامب)، لا تُرضي الأوروبيين وكييف، الذين لا يُريدون السلام.
وقال أوشاكوف في حديث للصحفيين: "بالطبع، لا يُعجب الجميع هذه التفاهمات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في إنكوريدج. على سبيل المثال، فهي لا تُرضي الأوروبيين، والنظام الأوكراني، أي أن من لا يرغب في التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، لا يُعجبهم".

وتابع: "الاتصالات (بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية) تجري على وجه التحديد على أساس تلك الاتفاقات والتفاهمات، التي تمت صياغتها مباشرة قبل الاجتماع في ألاسكا، وخلال ذلك الاجتماع".

وأكد أن الاتصالات بين ممثلي الإدارة الرئاسية الروسية والأمريكية مستمرة.
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه "وخلال الاجتماع، اتفق الرئيسان بالفعل على عناصر مهمة للغاية يمكن أن تشكل الأساس للتسوية السلمية في أوكرانيا".
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.
وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني. ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
