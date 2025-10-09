https://sarabic.ae/20251009/موسكو-الاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-في-ألاسكا-لا-تروق-لأوروبا-وكييف-1105801454.html

موسكو: الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا تروق لأوروبا وكييف

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في ألاسكا (قمة الرئيسين بوتين وترامب)، لا تُرضي الأوروبيين وكييف، الذين لا يُريدون... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف في حديث للصحفيين: "بالطبع، لا يُعجب الجميع هذه التفاهمات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في إنكوريدج. على سبيل المثال، فهي لا تُرضي الأوروبيين، والنظام الأوكراني، أي أن من لا يرغب في التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، لا يُعجبهم".وأكد أن الاتصالات بين ممثلي الإدارة الرئاسية الروسية والأمريكية مستمرة.وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه "وخلال الاجتماع، اتفق الرئيسان بالفعل على عناصر مهمة للغاية يمكن أن تشكل الأساس للتسوية السلمية في أوكرانيا".وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.وناقش الرئيسان سبل حل النزاع الأوكراني. ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانياموسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد

