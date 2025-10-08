ترامب: أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية النزاع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
https://sarabic.ae/20251008/ترامب-أعتقد-أننا-سننتهي-إلى-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-1105776679.html
ترامب: أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية النزاع في أوكرانيا
ترامب: أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بالتسوية رغم الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T21:31+0000
2025-10-08T21:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية الوضع مع روسيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".وفي حديثه عن اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحقيق توازن المصالح أمر صعب، ولكن عندما يتم ذلك من خلال النقاش، فهذه اتفاقات جوهرية يمكن أن تدوم طويلًا.وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".
https://sarabic.ae/20251007/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-قد-يكون-أكثر-صعوبة-من-الشرق-الأوسط-1105735200.html
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بالتسوية رغم الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية الوضع مع روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".
وفي حديثه عن اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحقيق توازن المصالح أمر صعب، ولكن عندما يتم ذلك من خلال النقاش، فهذه اتفاقات جوهرية يمكن أن تدوم طويلًا.
وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.
وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".
