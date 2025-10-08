https://sarabic.ae/20251008/ترامب-أعتقد-أننا-سننتهي-إلى-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-1105776679.html

ترامب: أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بالتسوية رغم الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام. 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية الوضع مع روسيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".وفي حديثه عن اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحقيق توازن المصالح أمر صعب، ولكن عندما يتم ذلك من خلال النقاش، فهذه اتفاقات جوهرية يمكن أن تدوم طويلًا.وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".

