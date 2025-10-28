https://sarabic.ae/20251028/لافروف-وسيارتو-يبحثان-التعاون-بين-روسيا-والمجر-في-مجالات-عدة-1106479184.html

لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، التعاون بين البلدين في مجالات عدة بما فيها الطاقة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، عقب لقاء الوزيرين في العاصمة البيلاروسية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مينسك الدولي الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي:" تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك قطاع الطاقة، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحّة".وفي السياق ذاته، صرّح سيارتو، بأنه في حال انعقاد قمة روسية أمريكية، "فستعقد حتمًا في بودابست"، وكتب سيارتو على منصات التواصل الاجتماعي: "لا شك في أنه في حال انعقاد قمة سلام، فستعقد حتمًا في بودابست".وأضاف سيارتو: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في البلاد. روسيا مستعدة لتقديم التعاون اللازم لتحقيق ذلك، وسنناقش القضايا ذات الصلة مع الأمريكيين، الأسبوع المقبل".وأكد أوربان، في تصريحات صحفية، أن "حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب المجري".

