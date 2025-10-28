https://sarabic.ae/20251028/لافروف-وسيارتو-يبحثان-التعاون-بين-روسيا-والمجر-في-مجالات-عدة-1106479184.html
لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، التعاون بين البلدين في مجالات عدة بما فيها الطاقة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T12:30+0000
2025-10-28T12:30+0000
2025-10-28T13:20+0000
المجر
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106480120_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_04a5666cdd4a61ab5cc3555e08564d97.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، عقب لقاء الوزيرين في العاصمة البيلاروسية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مينسك الدولي الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي:" تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك قطاع الطاقة، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحّة".وفي السياق ذاته، صرّح سيارتو، بأنه في حال انعقاد قمة روسية أمريكية، "فستعقد حتمًا في بودابست"، وكتب سيارتو على منصات التواصل الاجتماعي: "لا شك في أنه في حال انعقاد قمة سلام، فستعقد حتمًا في بودابست".وأضاف سيارتو: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في البلاد. روسيا مستعدة لتقديم التعاون اللازم لتحقيق ذلك، وسنناقش القضايا ذات الصلة مع الأمريكيين، الأسبوع المقبل".وأكد أوربان، في تصريحات صحفية، أن "حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب المجري".
https://sarabic.ae/20251027/أوربان-إحجام-الاتحاد-الأوروبي-عن-التفاوض-مع-روسيا-خطأ-كارثي-1106456621.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106480120_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e39ef619a9fb01ca64b2f4a049fb6534.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
المجر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
12:30 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 13:20 GMT 28.10.2025)
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، التعاون بين البلدين في مجالات عدة بما فيها الطاقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، عقب لقاء الوزيرين في العاصمة البيلاروسية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مينسك الدولي الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي:" تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك قطاع الطاقة، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحّة".
وتابع البيان: "خلال مناقشة القضية الأوكرانية، تم التأكيد على أهمية احترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الحقوق اللغوية والدينية، التي ينتهكها نظام كييف بشكل ممنهج".
وفي السياق ذاته، صرّح سيارتو، بأنه في حال انعقاد قمة روسية أمريكية، "فستعقد حتمًا في بودابست"، وكتب سيارتو على منصات التواصل الاجتماعي: "لا شك في أنه في حال انعقاد قمة سلام، فستعقد حتمًا في بودابست".
وأضاف سيارتو: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في البلاد. روسيا مستعدة لتقديم التعاون اللازم لتحقيق ذلك، وسنناقش القضايا ذات الصلة مع الأمريكيين، الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.
وأكد أوربان، في تصريحات صحفية، أن "حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب المجري".