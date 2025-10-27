أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، معتبرا أنه بذلك "سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا".
وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".وأضاف أن اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة يظهر أن "العقوبات السابقة لم تكن ناجحة".وحول تأييد الأوروبيين لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أوربان: "أنا مقتنع بأن هذه الموجة الهائلة من الدعم لأوكرانيا، ولعضويتها في الاتحاد الأوروبي، آخذة في التراجع وستتلاشى".وشدد على أنه "علينا أن نناضل حتى النهاية من أجل الحصول على النفط والغاز الروسيين. أولا، سيكون هناك نقص، لأننا لا نستطيع تعويضهما بمصادر أخرى. حتى لو لم يكن ذلك مطلقا، فسيكون هناك نقص. من ناحية أخرى، سترتفع الأسعار. لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن النفقات الشهرية للأسر الهنغارية ستتضاعف".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي، ابتداءً من عام 2027.رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغازأوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، معتبرا أنه بذلك "سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا".
وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".

وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".

وأضاف أن اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة يظهر أن "العقوبات السابقة لم تكن ناجحة".
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
المجر: نعتزم استخدام كل الوسائل القانونية لمنع خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي
20 أكتوبر, 23:00 GMT
وحول تأييد الأوروبيين لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أوربان: "أنا مقتنع بأن هذه الموجة الهائلة من الدعم لأوكرانيا، ولعضويتها في الاتحاد الأوروبي، آخذة في التراجع وستتلاشى".

وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".

وشدد على أنه "علينا أن نناضل حتى النهاية من أجل الحصول على النفط والغاز الروسيين. أولا، سيكون هناك نقص، لأننا لا نستطيع تعويضهما بمصادر أخرى. حتى لو لم يكن ذلك مطلقا، فسيكون هناك نقص. من ناحية أخرى، سترتفع الأسعار. لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن النفقات الشهرية للأسر الهنغارية ستتضاعف".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي، ابتداءً من عام 2027.
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغاز
أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
