أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، معتبرا أنه بذلك "سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا".
وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".وأضاف أن اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة يظهر أن "العقوبات السابقة لم تكن ناجحة".وحول تأييد الأوروبيين لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أوربان: "أنا مقتنع بأن هذه الموجة الهائلة من الدعم لأوكرانيا، ولعضويتها في الاتحاد الأوروبي، آخذة في التراجع وستتلاشى".وشدد على أنه "علينا أن نناضل حتى النهاية من أجل الحصول على النفط والغاز الروسيين. أولا، سيكون هناك نقص، لأننا لا نستطيع تعويضهما بمصادر أخرى. حتى لو لم يكن ذلك مطلقا، فسيكون هناك نقص. من ناحية أخرى، سترتفع الأسعار. لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن النفقات الشهرية للأسر الهنغارية ستتضاعف".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل السياسية والقانونية لمنع اعتماد خطة الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي، ابتداءً من عام 2027.رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغازأوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".
وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".
. حتى لو لم يكن ذلك مطلقا، فسيكون هناك نقص. من ناحية أخرى، سترتفع الأسعار. لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن النفقات الشهرية للأسر الهنغارية ستتضاعف".
