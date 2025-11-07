https://sarabic.ae/20251107/ترامب-سنبحث-مع-أوربان-إمكانية-لقاء-بوتين-1106853766.html
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير...
ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي، وأوضح أن استمرار القتال في أوكرانيا هو السبب في عدم انعقاد القمة مع بوتين حتى الآن.وأضاف ترامب: "أنا وأوربان متفقان على إمكانية حل النزاع بأوكرانيا في المستقبل القريب"، مشددأ على أنه "ورث" الصراع الأوكراني عن بايدن لكنه ينوي حله".وقال أوربان: "لقد كان ما ارتكبناه نحن الغرب (الصراع في أوكرانيا) قبل عدة سنوات خطأً فادحًا ولا بد من إيقافه".وفيما يتعلق بإمدادات النفط، صرح الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية منح هنغاريا إعفاء من العقوبات فيما يتعلق بإمدادات النفط الروسي.وكان رئيس الوزراء المجري صرح سابقا بأن لديه "عدة أفكار" لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعرضها على الرئيس الأمريكي.وقال أوربان قبيل بدء محادثاته مع ترامب في البيت الأبيض: "لدينا اليوم العديد من الأفكار للتعاون، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي، وأوضح أن استمرار القتال في أوكرانيا هو السبب في عدم انعقاد القمة مع بوتين حتى الآن.
وأضاف ترامب: "أنا وأوربان متفقان على إمكانية حل النزاع بأوكرانيا في المستقبل القريب"، مشددأ على أنه "ورث" الصراع الأوكراني عن بايدن لكنه ينوي حله".
وقال ترامب: "أوربان يعتقد أننا سننهي هذه الحرب في المستقبل غير البعيد"، من جهته أشار أوربان إلى أنه جاء إلى الولايات المتحدة ليدعم جهود الرئيس الأمريكي للسلام قدر الإمكان، وأكد على أن العالم الغربي ارتكب خطأً فادحًا قبل عدة سنوات بشأن الصراع في أوكرانيا، ويجب إيقافه.
وقال أوربان: "لقد كان ما ارتكبناه نحن الغرب (الصراع في أوكرانيا) قبل عدة سنوات خطأً فادحًا ولا بد من إيقافه".
وفيما يتعلق بإمدادات النفط، صرح الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية منح هنغاريا إعفاء من العقوبات فيما يتعلق بإمدادات النفط الروسي.
وقال ترامب خلال الاجتماع: "نحن ندرس هذه المسألة لأنه من الصعب جدا عليه (أوربان) الحصول على النفط والغاز من دول أخرى، كما تعلمون، هم (الهنغاريون) لا يتمتعون بميزة الوصول إلى البحر، إنها دولة عظيمة، إنها دولة كبيرة ، لكنها غير ساحلية، وليس لديها موانئ".
وكان رئيس الوزراء المجري صرح سابقا بأن لديه "عدة أفكار" لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعرضها على الرئيس الأمريكي.
وقال أوربان قبيل بدء محادثاته مع ترامب في البيت الأبيض: "لدينا اليوم العديد من الأفكار للتعاون، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي".