ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين
ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين
ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين

18:57 GMT 07.11.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي، وأوضح أن استمرار القتال في أوكرانيا هو السبب في عدم انعقاد القمة مع بوتين حتى الآن.
وأضاف ترامب: "أنا وأوربان متفقان على إمكانية حل النزاع بأوكرانيا في المستقبل القريب"، مشددأ على أنه "ورث" الصراع الأوكراني عن بايدن لكنه ينوي حله".

وقال ترامب: "أوربان يعتقد أننا سننهي هذه الحرب في المستقبل غير البعيد"، من جهته أشار أوربان إلى أنه جاء إلى الولايات المتحدة ليدعم جهود الرئيس الأمريكي للسلام قدر الإمكان، وأكد على أن العالم الغربي ارتكب خطأً فادحًا قبل عدة سنوات بشأن الصراع في أوكرانيا، ويجب إيقافه.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
17:49 GMT
وقال أوربان: "لقد كان ما ارتكبناه نحن الغرب (الصراع في أوكرانيا) قبل عدة سنوات خطأً فادحًا ولا بد من إيقافه".
وفيما يتعلق بإمدادات النفط، صرح الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية منح هنغاريا إعفاء من العقوبات فيما يتعلق بإمدادات النفط الروسي.

وقال ترامب خلال الاجتماع: "نحن ندرس هذه المسألة لأنه من الصعب جدا عليه (أوربان) الحصول على النفط والغاز من دول أخرى، كما تعلمون، هم (الهنغاريون) لا يتمتعون بميزة الوصول إلى البحر، إنها دولة عظيمة، إنها دولة كبيرة ، لكنها غير ساحلية، وليس لديها موانئ".

الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
المجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية
30 أكتوبر, 08:45 GMT
وكان رئيس الوزراء المجري صرح سابقا بأن لديه "عدة أفكار" لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعرضها على الرئيس الأمريكي.
وقال أوربان قبيل بدء محادثاته مع ترامب في البيت الأبيض: "لدينا اليوم العديد من الأفكار للتعاون، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي".
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
