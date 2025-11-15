https://sarabic.ae/20251115/المجر-رغبة-بروكسل-في-جذب-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-تعني-استيراد-المافيا-الأوكرانية-إليه-1107141574.html
المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
وقال سيارتو، متحدثا في تجمع مؤيد للحكومة: "بروكسل تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن، وهو ما يعني استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة".وأضاف أن بروكسل وكييف مهتمتان بوصول المعارضة المجرية إلى السلطة لتدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصولها.وفي وقت سابق، صرحت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، بأن أوكرانيا ومولدوفا ستكونان مستعدتين لاختتام مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبدأ مفاوضات عضوية أوكرانيا فعليا قبل نهاية العام، وفقًا لبيانها الذي قدم لمحة عامة عن تقدم الدول المرشحة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتالمجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
صرّح وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، أن رغبة بروكسل في ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي تعني "استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة إلى الاتحاد".
وقال سيارتو، متحدثا في تجمع مؤيد للحكومة: "بروكسل تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن، وهو ما يعني استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة".
وأكد سيارتو أن "الحكومة الوطنية ورئيس الوزراء فيكتور أوربان وحدهما قادران على حماية المجر من سياسات بروكسل"، من سياسات بروكسل، والتي تشمل أيضا الترويج للمثليين بين الأطفال وجلب الكثير من المهاجرين.
وأضاف أن بروكسل وكييف مهتمتان بوصول المعارضة المجرية إلى السلطة لتدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصولها.
وأضاف سيارتو: "أوضح السفير الأوكراني، أمس الجمعة، رغبته في تغيير الحكومة المجرية. إنهم يريدون جر المجر إلى الحرب، ويريدون جلب المهاجرين إليها، ويريدون فرض أيديولوجية التمييز على أساس الجنس".
وفي وقت سابق، صرحت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، بأن أوكرانيا ومولدوفا ستكونان مستعدتين لاختتام مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبدأ مفاوضات عضوية أوكرانيا فعليا قبل نهاية العام، وفقًا لبيانها الذي قدم لمحة عامة عن تقدم الدول المرشحة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.