المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/المجر-رغبة-بروكسل-في-جذب-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-تعني-استيراد-المافيا-الأوكرانية-إليه-1107141574.html
المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، أن رغبة بروكسل في ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي تعني "استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T16:14+0000
2025-11-15T16:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو، متحدثا في تجمع مؤيد للحكومة: "بروكسل تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن، وهو ما يعني استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة".وأضاف أن بروكسل وكييف مهتمتان بوصول المعارضة المجرية إلى السلطة لتدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصولها.وفي وقت سابق، صرحت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، بأن أوكرانيا ومولدوفا ستكونان مستعدتين لاختتام مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبدأ مفاوضات عضوية أوكرانيا فعليا قبل نهاية العام، وفقًا لبيانها الذي قدم لمحة عامة عن تقدم الدول المرشحة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتالمجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه

16:14 GMT 15.11.2025
© Пресс-служба правительства РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، أن رغبة بروكسل في ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي تعني "استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة إلى الاتحاد".
وقال سيارتو، متحدثا في تجمع مؤيد للحكومة: "بروكسل تريد ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن، وهو ما يعني استيراد الحرب والمافيا الأوكرانية والحبوب منخفضة الجودة".

وأكد سيارتو أن "الحكومة الوطنية ورئيس الوزراء فيكتور أوربان وحدهما قادران على حماية المجر من سياسات بروكسل"، من سياسات بروكسل، والتي تشمل أيضا الترويج للمثليين بين الأطفال وجلب الكثير من المهاجرين.

رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
أمس, 19:09 GMT
وأضاف أن بروكسل وكييف مهتمتان بوصول المعارضة المجرية إلى السلطة لتدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصولها.

وأضاف سيارتو: "أوضح السفير الأوكراني، أمس الجمعة، رغبته في تغيير الحكومة المجرية. إنهم يريدون جر المجر إلى الحرب، ويريدون جلب المهاجرين إليها، ويريدون فرض أيديولوجية التمييز على أساس الجنس".

وفي وقت سابق، صرحت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، بأن أوكرانيا ومولدوفا ستكونان مستعدتين لاختتام مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبدأ مفاوضات عضوية أوكرانيا فعليا قبل نهاية العام، وفقًا لبيانها الذي قدم لمحة عامة عن تقدم الدول المرشحة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال
مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала