مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251114/مجلس-الأمن-الروسي-الشعب-الأوكراني-سئم-جماعة-بانديرا-وقد-يشارك-بنفسه-في-الإطاحة-بنظام-زيلينسكي-1107118186.html
مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الشعب الأوكراني نفسه سئم من "زمرة بانديرا"، مشيرًا إلى أن الشعب قد... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T17:57+0000
2025-11-14T17:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وقال مدفيديف في تصريحات صحفية في إشارة إلى نظام زيلينسكي: "سيتم استئصال هذا الخراج الذي تشكل في أوروبا، والذي سيُستخدم ضدنا في نهاية المطاف... ويمكن للشعب الأوكراني، الذي سئم من "زمرة بانديرا" (أتباع زعيم القوميين الأوكرانيين المتطرفين ستيبان بانديرا)، أن يفعل ذلك أيضًا بنفسه (الإطاحة بزيلينسكي)".وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع). نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".وتابع مدفيديف: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".
https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-الروسية-إذا-قرر-الناتو-مهاجمة-روسيا-فالرد-سيكون-بكل-الوسائل-المتاحة-1107110089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي

17:57 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الشعب الأوكراني نفسه سئم من "زمرة بانديرا"، مشيرًا إلى أن الشعب قد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام فلاديمير زيلينسكي.
وقال مدفيديف في تصريحات صحفية في إشارة إلى نظام زيلينسكي: "سيتم استئصال هذا الخراج الذي تشكل في أوروبا، والذي سيُستخدم ضدنا في نهاية المطاف... ويمكن للشعب الأوكراني، الذي سئم من "زمرة بانديرا" (أتباع زعيم القوميين الأوكرانيين المتطرفين ستيبان بانديرا)، أن يفعل ذلك أيضًا بنفسه (الإطاحة بزيلينسكي)".

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن "أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بكل من روسيا وأوكرانيا كمنتصرتين لا تنجح في هذا السياق، لأن انتهاء الأعمال القتالية سيؤدي إلى موت نظام كييف".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة
13:02 GMT
وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع). نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".
وأضاف: "المسألة لا تقتصر فقط على حاجة روسيا إلى النصر في ظل الظروف المعروفة للجميع. الأمر يكمن في أنه لن يتم بتاتا اعتبار عصابة بانديرا الموجودة في كييف كطرف منتصر في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع مدفيديف: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала