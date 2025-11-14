https://sarabic.ae/20251114/مجلس-الأمن-الروسي-الشعب-الأوكراني-سئم-جماعة-بانديرا-وقد-يشارك-بنفسه-في-الإطاحة-بنظام-زيلينسكي-1107118186.html
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الشعب الأوكراني نفسه سئم من "زمرة بانديرا"، مشيرًا إلى أن الشعب قد... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وقال مدفيديف في تصريحات صحفية في إشارة إلى نظام زيلينسكي: "سيتم استئصال هذا الخراج الذي تشكل في أوروبا، والذي سيُستخدم ضدنا في نهاية المطاف... ويمكن للشعب الأوكراني، الذي سئم من "زمرة بانديرا" (أتباع زعيم القوميين الأوكرانيين المتطرفين ستيبان بانديرا)، أن يفعل ذلك أيضًا بنفسه (الإطاحة بزيلينسكي)".وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع). نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".وتابع مدفيديف: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".
روسيا, العالم
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الشعب الأوكراني نفسه سئم من "زمرة بانديرا"، مشيرًا إلى أن الشعب قد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام فلاديمير زيلينسكي.
وقال مدفيديف في تصريحات صحفية في إشارة إلى نظام زيلينسكي: "سيتم استئصال هذا الخراج الذي تشكل في أوروبا، والذي سيُستخدم ضدنا في نهاية المطاف... ويمكن للشعب الأوكراني، الذي سئم من "زمرة بانديرا" (أتباع زعيم القوميين الأوكرانيين المتطرفين ستيبان بانديرا)، أن يفعل ذلك أيضًا بنفسه (الإطاحة بزيلينسكي)".
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن "أطروحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بكل من روسيا وأوكرانيا كمنتصرتين لا تنجح في هذا السياق، لأن انتهاء الأعمال القتالية سيؤدي إلى موت نظام كييف".
وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "ترامب خلال لقائه مع المتسول الباكي (زيلينسكي) قال شيئا واضحا لكنه مثير للفضول: (لتعترف روسيا وأوكرانيا كلتاهما بأنهما منتصرتان في النزاع). نعم، هذا يحدث كثيرا بعد المواجهات العسكرية، لكن ليس في حالتنا".
وأضاف: "المسألة لا تقتصر فقط على حاجة روسيا إلى النصر في ظل الظروف المعروفة للجميع. الأمر يكمن في أنه لن يتم بتاتا اعتبار عصابة بانديرا الموجودة في كييف كطرف منتصر في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع مدفيديف: "زيلينسكي يدرك تماما أن كافة منافسيه السياسيين وكذلك كافة النازيين الجدد في أوكرانيا، لن يسامحوه على خسارة الأراضي. لذا، فإن نهاية الحرب تعني زوال النظام. ويمكن القول بثقة إن كلمات ترامب لا تتوافق مع هذه الحالة بتاتا".