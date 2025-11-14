الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-الروسية-إذا-قرر-الناتو-مهاجمة-روسيا-فالرد-سيكون-بكل-الوسائل-المتاحة-1107110089.html
الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة
الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه إذا قرر الناتو مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة. 14.11.2025
2025-11-14T13:02+0000
2025-11-14T13:02+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إذا كان لدى استراتيجيي الناتو فكرة مجنونة مثل مهاجمة روسيا، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي شك في أننا سنرد باستخدام جميع الوسائل المتاحة".وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا.وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة، وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".جاءت تصريحات شويغو تعليقًا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014".وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجيه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيقالجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251114/موسكو-كييف-تستعد-لخطوات-استفزازية-لإعادة-الأوكرانيين-من-أوروبا-إلى-جبهات-القتال-1107106934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة

13:02 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه إذا قرر الناتو مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إذا كان لدى استراتيجيي الناتو فكرة مجنونة مثل مهاجمة روسيا، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي شك في أننا سنرد باستخدام جميع الوسائل المتاحة".

وأشارت إلى أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة الناتو، لكن الإجراءات الأمنية يتم اتخاذها بالفعل على خلفية حشد الحلف لوحداته بالقرب من الحدود الروسية.

وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا.
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة، وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال
11:01 GMT
جاءت تصريحات شويغو تعليقًا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الجهاز، فإن دول الناتو الأوروبية تطالب كييف بضرورة إيجاد طرق عاجلة لتغيير مسار الصراع الأوكراني، الذي يعتبرونه سلبيًا بالنسبة لهم، وكذلك تغيير صورة الصراع في الرأي العام الغربي، بحسب البيان.

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014".
وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجيه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.
الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
