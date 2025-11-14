https://sarabic.ae/20251114/الخارجية-الروسية-إذا-قرر-الناتو-مهاجمة-روسيا-فالرد-سيكون-بكل-الوسائل-المتاحة-1107110089.html

الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه إذا قرر الناتو مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إذا كان لدى استراتيجيي الناتو فكرة مجنونة مثل مهاجمة روسيا، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي شك في أننا سنرد باستخدام جميع الوسائل المتاحة".وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا.وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة، وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".جاءت تصريحات شويغو تعليقًا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014".وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجيه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيقالجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

