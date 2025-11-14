عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتم تحرير خلال الأسبوع، تم تحرير بلدات دانيلوفكا وفولتشي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ونوفوسبينوفسكوي ونوفوي وسويت وريبنوي في مقاطعة زابوريجه".وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تطهير بلدة روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك المركبات الجوية دون طيار ضد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة التي تضمن عمل القوات العسكرية الأوكرانية".وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تنفيذ ضربات جماعية وخمس ضربات جماعية ، استهدفت شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق مجمع الغاز والطاقة التي قدمت عملهم، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وأماكن تخزين طائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

09:31 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 14.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتم تحرير خلال الأسبوع، تم تحرير بلدات دانيلوفكا وفولتشي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ونوفوسبينوفسكوي ونوفوي وسويت وريبنوي في مقاطعة زابوريجه".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تطهير بلدة روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".
وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك المركبات الجوية دون طيار ضد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة التي تضمن عمل القوات العسكرية الأوكرانية".
وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تنفيذ ضربات جماعية وخمس ضربات جماعية ، استهدفت شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق مجمع الغاز والطاقة التي قدمت عملهم، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وأماكن تخزين طائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
