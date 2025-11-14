https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--أوريستوبول-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك--الدفاع-الروسية-1107104723.html
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتم تحرير خلال الأسبوع، تم تحرير بلدات دانيلوفكا وفولتشي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ونوفوسبينوفسكوي ونوفوي وسويت وريبنوي في مقاطعة زابوريجه".وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تطهير بلدة روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك المركبات الجوية دون طيار ضد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة التي تضمن عمل القوات العسكرية الأوكرانية".وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تنفيذ ضربات جماعية وخمس ضربات جماعية ، استهدفت شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق مجمع الغاز والطاقة التي قدمت عملهم، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وأماكن تخزين طائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
روسيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى أعماق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتم تحرير خلال الأسبوع، تم تحرير بلدات دانيلوفكا وفولتشي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ونوفوسبينوفسكوي ونوفوي وسويت وريبنوي في مقاطعة زابوريجه".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تطهير بلدة روغ في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".
وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك المركبات الجوية دون طيار ضد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة التي تضمن عمل القوات العسكرية الأوكرانية".
وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، تم تنفيذ ضربات جماعية وخمس ضربات جماعية ، استهدفت شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق مجمع الغاز والطاقة التي قدمت عملهم، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وأماكن تخزين طائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقت للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".