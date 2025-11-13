عربي
الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" هجومها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة للأعمال النشطة، حررت بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت قوات مجموعة "الشمال" بتحرير بلد سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".

وأكد البيان أنه "تم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل وحدات اللواء الميكانيكي 151 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة موناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ولواءي الحرس الوطني 1 و 15 في مناطق أوسينوفو ونيتشفولودوفكا في مقاطعة خاركوف من أجل فك حصار الوحدات المحاصرة، وكذلك اختراق نهر أوسكول واستعادة المعابر المدمرة".

وبحسب البيان، فإن "وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية اتخذت مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية، وقامت بتدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 190 جنديا، ومركبات عسكرية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للمواد".

وأوضحت الدفاع أنه "في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تقوم المجموعات الهجومية التابعة للجيش الثاني بعمليات هجومية نشطة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة الوسطى، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية".
وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 120عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار وثمانية مستودعات للمواد".

وأضاف: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنلة جوية موجهة وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و157 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
