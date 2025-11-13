https://sarabic.ae/20251113/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-مقاطعتي-خاركوف-ودنيبروبتروفسك-الدفاع-الروسية-1107069701.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك-الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك-الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T09:14+0000

2025-11-13T09:14+0000

2025-11-13T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104782719_0:28:1682:974_1920x0_80_0_0_c36e95da0a5791d145bc3dbc47532f78.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" هجومها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة للأعمال النشطة، حررت بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت قوات مجموعة "الشمال" بتحرير بلد سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".وأكد البيان أنه "تم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل وحدات اللواء الميكانيكي 151 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة موناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ولواءي الحرس الوطني 1 و 15 في مناطق أوسينوفو ونيتشفولودوفكا في مقاطعة خاركوف من أجل فك حصار الوحدات المحاصرة، وكذلك اختراق نهر أوسكول واستعادة المعابر المدمرة".وأوضحت الدفاع أنه "في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تقوم المجموعات الهجومية التابعة للجيش الثاني بعمليات هجومية نشطة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة الوسطى، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية".وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي. واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 120عسكريا ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار وثمانية مستودعات للمواد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنلة جوية موجهة وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و157 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

https://sarabic.ae/20251108/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إمداد-جوية-للقوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-كراسنوأرميسك-1106862653.html

https://sarabic.ae/20251111/القوات-الروسية-تحرر-الجزء-الشرقي-من-مدينة-كوبيانسك-بالكامل--وزارة-الدفاع-1106965980.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا