رصدت طائرة استطلاع تابعة لمجموعة القوات "المركز" طائرةً مُسيّرة، يستخدمها الجنود الأوكرانيون لإمداد مجموعتهم في المحاصرة، كانت الطائرة تحمل إمدادات إلى القوات المحاصرة في كراسنوأرميسك خلال ساعات النهار، لكن سرعان ما اكتشفتها طائرة استطلاع جوية ودمرتها.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مشاهد تدمير الطائرة المسيرة التي حاولت نقل الإمدادات للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك.تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسكبحلول نهاية أكتوبر، أكملت مجموعة "المركز" تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك ودميتروف. ويدعو الجانب الروسي القوات المعادية إلى الاستسلام.وأيضا بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كانت مجموعة "الغرب" قد استولت على مدهل نهر أوسكول وحاصرت كوبيانسك، حيث يوجد نحو خمسة آلاف جندي أوكراني.تُشكل كراسنوأرميسك، إلى جانب جارتها دميتروف، مركز نقل حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس: إذ يمر جزء كبير من طرق الإمداد والتعزيزات المؤدية إلى تشاسوف يار عبر كوستيانتينيفكا. كما لعبت دوراً محورياً في إمداد سيليدوفو بالذخيرة. وكانت كراسنوأرميسك حجر الزاوية في الدفاع الأوكراني على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتُعد كوبيانسك إحدى الركائز الرئيسية للدفاع الأوكراني في شرق مقاطعة خاركوف، حيث يشكل نهر أوسكول حاجزا دفاعيا طبيعيا. وسيسمح تحرير المدينة بعبور النهر والتقدم غربا في المنطقة.تواصل القوات الروسية حاليًا تشديد الحصار. كما تضيق منطقة الحصار من الشمال الشرقي، بالقرب من قرية بتروفبافلوفكا.أشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، إذ لا أمل لها في النجاة إلا بالوقوع في الأسر. في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي إما يحاول إخفاء حقيقة الوضع بإطلاق تصريحات حول تطهير هذه المناطق، أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن روسيا مستعدة للسماح للصحفيين بدخول منطقة تطويق القوات الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو قد توقف العمليات القتالية مؤقتا في كوبيانسك وكراسنوأرميسك للسماح للصحفيين، بدخول المدن.من جانبها، هددت الخارجية الأوكرانية بمعاقبة الصحفيين الأجانب الذين سيزورون المناطق المذكورة أعلاه.أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئاتالجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية

