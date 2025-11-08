عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251108/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إمداد-جوية-للقوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-كراسنوأرميسك-1106862653.html
الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
سبوتنيك عربي
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن قوات استطلاع تابعة لمجموعة قوات "المركز" الروسية دمرت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تنقل إمدادات للقوات... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T06:57+0000
2025-11-08T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_285:0:1444:652_1920x0_80_0_0_12d86b02ae2c71232289425211c2a35e.png
رصدت طائرة استطلاع تابعة لمجموعة القوات "المركز" طائرةً مُسيّرة، يستخدمها الجنود الأوكرانيون لإمداد مجموعتهم في المحاصرة، كانت الطائرة تحمل إمدادات إلى القوات المحاصرة في كراسنوأرميسك خلال ساعات النهار، لكن سرعان ما اكتشفتها طائرة استطلاع جوية ودمرتها.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مشاهد تدمير الطائرة المسيرة التي حاولت نقل الإمدادات للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك.تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسكبحلول نهاية أكتوبر، أكملت مجموعة "المركز" تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك ودميتروف. ويدعو الجانب الروسي القوات المعادية إلى الاستسلام.وأيضا بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كانت مجموعة "الغرب" قد استولت على مدهل نهر أوسكول وحاصرت كوبيانسك، حيث يوجد نحو خمسة آلاف جندي أوكراني.تُشكل كراسنوأرميسك، إلى جانب جارتها دميتروف، مركز نقل حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس: إذ يمر جزء كبير من طرق الإمداد والتعزيزات المؤدية إلى تشاسوف يار عبر كوستيانتينيفكا. كما لعبت دوراً محورياً في إمداد سيليدوفو بالذخيرة. وكانت كراسنوأرميسك حجر الزاوية في الدفاع الأوكراني على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتُعد كوبيانسك إحدى الركائز الرئيسية للدفاع الأوكراني في شرق مقاطعة خاركوف، حيث يشكل نهر أوسكول حاجزا دفاعيا طبيعيا. وسيسمح تحرير المدينة بعبور النهر والتقدم غربا في المنطقة.تواصل القوات الروسية حاليًا تشديد الحصار. كما تضيق منطقة الحصار من الشمال الشرقي، بالقرب من قرية بتروفبافلوفكا.أشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، إذ لا أمل لها في النجاة إلا بالوقوع في الأسر. في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي إما يحاول إخفاء حقيقة الوضع بإطلاق تصريحات حول تطهير هذه المناطق، أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن روسيا مستعدة للسماح للصحفيين بدخول منطقة تطويق القوات الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو قد توقف العمليات القتالية مؤقتا في كوبيانسك وكراسنوأرميسك للسماح للصحفيين، بدخول المدن.من جانبها، هددت الخارجية الأوكرانية بمعاقبة الصحفيين الأجانب الذين سيزورون المناطق المذكورة أعلاه.أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئاتالجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251106/جنود-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يستسلمون-في-كراسنوارميسك-1106785311.html
https://sarabic.ae/20251029/بوتين-العدو-محاصر-في-كوبيانسك-وكراسنوأرميسك---عاجل-1106514777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_430:0:1299:652_1920x0_80_0_0_6f63a477081ecf108f113db706846154.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك

06:57 GMT 08.11.2025
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن قوات استطلاع تابعة لمجموعة قوات "المركز" الروسية دمرت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك.
رصدت طائرة استطلاع تابعة لمجموعة القوات "المركز" طائرةً مُسيّرة، يستخدمها الجنود الأوكرانيون لإمداد مجموعتهم في المحاصرة، كانت الطائرة تحمل إمدادات إلى القوات المحاصرة في كراسنوأرميسك خلال ساعات النهار، لكن سرعان ما اكتشفتها طائرة استطلاع جوية ودمرتها.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مشاهد تدمير الطائرة المسيرة التي حاولت نقل الإمدادات للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك.

تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك

بحلول نهاية أكتوبر، أكملت مجموعة "المركز" تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك ودميتروف. ويدعو الجانب الروسي القوات المعادية إلى الاستسلام.
وأيضا بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كانت مجموعة "الغرب" قد استولت على مدهل نهر أوسكول وحاصرت كوبيانسك، حيث يوجد نحو خمسة آلاف جندي أوكراني.
تُشكل كراسنوأرميسك، إلى جانب جارتها دميتروف، مركز نقل حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس: إذ يمر جزء كبير من طرق الإمداد والتعزيزات المؤدية إلى تشاسوف يار عبر كوستيانتينيفكا. كما لعبت دوراً محورياً في إمداد سيليدوفو بالذخيرة. وكانت كراسنوأرميسك حجر الزاوية في الدفاع الأوكراني على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
استهداف جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون في كراسنوأرميسك
6 نوفمبر, 07:13 GMT
وتُعد كوبيانسك إحدى الركائز الرئيسية للدفاع الأوكراني في شرق مقاطعة خاركوف، حيث يشكل نهر أوسكول حاجزا دفاعيا طبيعيا. وسيسمح تحرير المدينة بعبور النهر والتقدم غربا في المنطقة.
تواصل القوات الروسية حاليًا تشديد الحصار. كما تضيق منطقة الحصار من الشمال الشرقي، بالقرب من قرية بتروفبافلوفكا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مستشفى ماندريكا العسكري. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
29 أكتوبر, 11:42 GMT
أشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، إذ لا أمل لها في النجاة إلا بالوقوع في الأسر. في غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي إما يحاول إخفاء حقيقة الوضع بإطلاق تصريحات حول تطهير هذه المناطق، أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن روسيا مستعدة للسماح للصحفيين بدخول منطقة تطويق القوات الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو قد توقف العمليات القتالية مؤقتا في كوبيانسك وكراسنوأرميسك للسماح للصحفيين، بدخول المدن.
من جانبها، هددت الخارجية الأوكرانية بمعاقبة الصحفيين الأجانب الذين سيزورون المناطق المذكورة أعلاه.
أسير أوكراني: القوات الروسية تقضي على سرايا كاملة من القوات الأوكرانية والخسائر بالمئات
الجيش الروسي يحرر بلدة أوسبنوفكا في زابوروجيه-الدفاع الروسية
