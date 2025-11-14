https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-قيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-كييف-1107097370.html
الجيش الروسي يستهدف مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف ومقاطعة كييف، لاستهدافات شملت منشآت قيادية".وأشار إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أنطمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والمستودعات وقواعد الطائرات المسيرة ومرافق أخرى لوزارة الدفاع الأوكرانية".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سُماع أصوات انفجارات عدة في كييف خلال الليل.وشملت الضربات منشآت الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي في ضربة استهدفت معسكرا للمرتزقة الأجانب - الأمن الروسيضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه تم استهداف مراكز قيادة وقواعد تحكم بالطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف ومقاطعة كييف، لاستهدافات شملت منشآت قيادية".
وأشار إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أنطمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والمستودعات وقواعد الطائرات المسيرة ومرافق أخرى لوزارة الدفاع الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا له، فإنه تم تدمير منشآت الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية في مقاطعة أوديسا، وتم تدمير منشآت شركة "أوكرو بورونبروم" في مقاطعة زابوروجيه، الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سُماع أصوات انفجارات عدة في كييف خلال الليل.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وشملت الضربات منشآت الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.