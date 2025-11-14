عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يستهدف مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف
14.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف ومقاطعة كييف، لاستهدافات شملت منشآت قيادية".وأشار إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أنطمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والمستودعات وقواعد الطائرات المسيرة ومرافق أخرى لوزارة الدفاع الأوكرانية".وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سُماع أصوات انفجارات عدة في كييف خلال الليل.وشملت الضربات منشآت الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي في ضربة استهدفت معسكرا للمرتزقة الأجانب - الأمن الروسيضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
روسيا
06:20 GMT 14.11.2025
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه تم استهداف مراكز قيادة وقواعد تحكم بالطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف ومقاطعة كييف، لاستهدافات شملت منشآت قيادية".
وأشار إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أنطمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والمستودعات وقواعد الطائرات المسيرة ومرافق أخرى لوزارة الدفاع الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا له، فإنه تم تدمير منشآت الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية في مقاطعة أوديسا، وتم تدمير منشآت شركة "أوكرو بورونبروم" في مقاطعة زابوروجيه، الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سُماع أصوات انفجارات عدة في كييف خلال الليل.
أطلقت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات أدميرال بانتيليفا النار على نظام الصواريخ كينجال المضاد للطائرات خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط -2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات أوكرانيين- الدفاع الروسية
10 نوفمبر, 10:00 GMT

وبدأت القوات المسلحة الروسية بقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وشملت الضربات منشآت الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.
القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي في ضربة استهدفت معسكرا للمرتزقة الأجانب - الأمن الروسي
ضربات روسية دقيقة تحيد نحو 100 مرتزق أجنبي عامل مع القوات الأوكرانية
