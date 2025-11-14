موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا
11:01 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.11.2025)
© ALEXANDER NEMENOV
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف ️تُجهّز لخطوات جديدة لإجبار مواطنيها للعودة إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية، بسبب حاجتها للمزيد من الأشخاص في الخطوط الأمامية.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "زمرة كييف، على الرغم من رفع الحظر رسميا على سفر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما إلى الخارج، مستعدة لاتخاذ أي خطوات، بما في ذلك الاستفزازات المعلوماتية، لإعادة المجندين المحتملين الذين فروا من البلاد".

وأضافت: "ألا يدرك نظام زيلينسكي في كييف، أن المواطنين الأوكرانيين الموجودين حاليًا في أوروبا، سيبادون على الفور، لان ليس لديهم تدريب، والأهم من ذلك، لعدم رغبتهم أو التزامهم بالدفاع عن وطنهم، الذي استولى عليه نظام كييف؟".

وتابعت: "ألا يدركون أنهم سيصبحون ضحايا هذه الاعتداءات على الفور؟ بالطبع، إدارة زيلينسكي تدرك هذا جيدًا، لهذا السبب يحتاجون إلى المزيد من الأشخاص، لأن الهدف ليس الدفاع عن أوكرانيا، الهدف ليس استعادة، كما يزعمون المناطق والأراض، وما إلى ذلك، لا يرتبط بأي نشاط بنّاء على الإطلاق، حتى في تنفيذها، في تطبيق منطقها، هناك هدف واحد فقط وهو تدمير أوكرانيا ومواطنيها واقتصادها، لكي يجعلونها تعتمد على قروض والتزامات غربية قاسية للغاية".
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسية
9 نوفمبر, 04:25 GMT
في أغسطس/آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
وكان وزير الشباب والرياضة الأوكراني ماتفي بيدني، قد أفاد في وقت سابق أن نحو 1.7 مليون شاب غادروا البلاد منذ عام 2022.
وفقًا للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أوكراني من البلاد منذ نهاية فبراير/شباط 2022. ووفقًا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادرها الشباب.
وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
29 أغسطس, 04:41 GMT
في أواخر أغسطس، سمح مجلس الوزراء الأوكراني بالسفر إلى الخارج لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية لاحقًا أن الشباب يغادرون البلاد بأعداد كبيرة، وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات هروب ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية. في السابق، كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ممنوعين من مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويُعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي سبتمبر أيضا، أفاد صحفي أوكراني، متخصص في قضايا الفرار من الخدمة العسكرية، بتسجيل ما يقرب من 143 ألف حالة فرار وغياب غير مصرح به عن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ومنذ فبراير/شباط 2022، بلغ عدد الحالات أكثر من 265 ألف حالة.
في أواخر أبريل/نيسان، صوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يسمح لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تركوا وحداتهم دون إذن بالعودة طواعية إلى الخدمة دون عواقب حتى 30 أغسطس/آب 2025.
لافروف: بريطانيا ستواجه صعوبة في تبرئة نفسها من محاولة اختطاف طائرة "ميغ-31"
