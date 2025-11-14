https://sarabic.ae/20251114/موسكو-كييف-تستعد-لخطوات-استفزازية-لإعادة-الأوكرانيين-من-أوروبا-إلى-جبهات-القتال-1107106934.html

موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال

موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن كييف ️تُجهّز لخطوات جديدة لإجبار مواطنيها للعودة إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية،... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "زمرة كييف، على الرغم من رفع الحظر رسميا على سفر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما إلى الخارج، مستعدة لاتخاذ أي خطوات، بما في ذلك الاستفزازات المعلوماتية، لإعادة المجندين المحتملين الذين فروا من البلاد".وتابعت: "ألا يدركون أنهم سيصبحون ضحايا هذه الاعتداءات على الفور؟ بالطبع، إدارة زيلينسكي تدرك هذا جيدًا، لهذا السبب يحتاجون إلى المزيد من الأشخاص، لأن الهدف ليس الدفاع عن أوكرانيا، الهدف ليس استعادة، كما يزعمون المناطق والأراض، وما إلى ذلك، لا يرتبط بأي نشاط بنّاء على الإطلاق، حتى في تنفيذها، في تطبيق منطقها، هناك هدف واحد فقط وهو تدمير أوكرانيا ومواطنيها واقتصادها، لكي يجعلونها تعتمد على قروض والتزامات غربية قاسية للغاية".في أغسطس/آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.وفقًا للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أوكراني من البلاد منذ نهاية فبراير/شباط 2022. ووفقًا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادرها الشباب.في أواخر أغسطس، سمح مجلس الوزراء الأوكراني بالسفر إلى الخارج لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية لاحقًا أن الشباب يغادرون البلاد بأعداد كبيرة، وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات هروب ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية. في السابق، كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ممنوعين من مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. ويُعتبر التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.في أواخر أبريل/نيسان، صوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يسمح لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تركوا وحداتهم دون إذن بالعودة طواعية إلى الخدمة دون عواقب حتى 30 أغسطس/آب 2025.لافروف: بريطانيا ستواجه صعوبة في تبرئة نفسها من محاولة اختطاف طائرة "ميغ-31"

