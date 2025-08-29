خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/خبير-أوكراني-يحذر-من-كارثة-ديموغرافية-في-بلاده-1104256911.html
خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
سبوتنيك عربي
أكد رسلان بورتنيك، عالم السياسة ومدير المعهد الأوكراني للسياسة، أنه في ظل وتيرة نزوح السكان الحالية من أوكرانيا، لن يتبقى مواطنون في سن التعبئة خلال 5 سنوات. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T04:41+0000
2025-08-29T04:41+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dc1069f410ff0df91cfbd2dcb15a9c6f.jpg
وقال بورتنيك: "سنواجه مشكلة كارثية، مشكلة ديموغرافية. إذا لم يتغير هذا الوضع، فلن يكون لدى أوكرانيا خلال 5 سنوات، جيل ممن يمكن تعبئتهم ممن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا. لن تبقى سوى الفتيات".وفي سياق متصل، حذّر أناتولي تكاتشوك، مدير العلوم والتنمية في المعهد الأوكراني للمجتمع المدني، أمس الخميس، من أن أوكرانيا "تواجه فجوة ديموغرافية" بسبب الخسائر الكارثية للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، والعدد الكبير من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، والذين يغادرون أوكرانيا.وفي أواخر أغسطس/ آب الجاري، سمح مجلس الوزراء الأوكراني لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا بالسفر إلى الخارج. ويوم أمس الخميس، انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر شبابًا يغادرون أوكرانيا بأعداد كبيرة.وفقا للأمم المتحدة، غادر نحو 6.8 مليون أوكراني البلاد، منذ نهاية فبراير/ شباط 2022. وفقا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادر الشباب، وبقي معظمهم من كبار السن.في أغسطس 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئةنائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
https://sarabic.ae/20250827/قائد-أوكراني-يقترح-تعبئة-الشبان-والفتيات-الذين-تبلغ-أعمارهم-18-عاما-فأكثر-1104189143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058835097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b3f67d3c8f1d6bf480899e84af22620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده

04:41 GMT 29.08.2025
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركييف
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رسلان بورتنيك، عالم السياسة ومدير المعهد الأوكراني للسياسة، أنه في ظل وتيرة نزوح السكان الحالية من أوكرانيا، لن يتبقى مواطنون في سن التعبئة خلال 5 سنوات.
وقال بورتنيك: "سنواجه مشكلة كارثية، مشكلة ديموغرافية. إذا لم يتغير هذا الوضع، فلن يكون لدى أوكرانيا خلال 5 سنوات، جيل ممن يمكن تعبئتهم ممن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا. لن تبقى سوى الفتيات".

وأوضح بورتنيك، في مقابلة مع الصحفية ناتاليا فلاشينكو، أنه يُرحَّل ما يصل إلى 500 ألف تلميذ من أوكرانيا سنويًا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن "كييف بحاجة إلى بذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأشخاص الذين يُمكن تعبئتهم مستقبلًا"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، حذّر أناتولي تكاتشوك، مدير العلوم والتنمية في المعهد الأوكراني للمجتمع المدني، أمس الخميس، من أن أوكرانيا "تواجه فجوة ديموغرافية" بسبب الخسائر الكارثية للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، والعدد الكبير من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، والذين يغادرون أوكرانيا.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
27 أغسطس, 12:09 GMT
وفي أواخر أغسطس/ آب الجاري، سمح مجلس الوزراء الأوكراني لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا بالسفر إلى الخارج. ويوم أمس الخميس، انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر شبابًا يغادرون أوكرانيا بأعداد كبيرة.

وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.

وفقا للأمم المتحدة، غادر نحو 6.8 مليون أوكراني البلاد، منذ نهاية فبراير/ شباط 2022. وفقا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادر الشباب، وبقي معظمهم من كبار السن.
في أغسطس 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة
نائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала