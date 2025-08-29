https://sarabic.ae/20250829/خبير-أوكراني-يحذر-من-كارثة-ديموغرافية-في-بلاده-1104256911.html
خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
أكد رسلان بورتنيك، عالم السياسة ومدير المعهد الأوكراني للسياسة، أنه في ظل وتيرة نزوح السكان الحالية من أوكرانيا، لن يتبقى مواطنون في سن التعبئة خلال 5 سنوات. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئةنائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
أكد رسلان بورتنيك، عالم السياسة ومدير المعهد الأوكراني للسياسة، أنه في ظل وتيرة نزوح السكان الحالية من أوكرانيا، لن يتبقى مواطنون في سن التعبئة خلال 5 سنوات.
وقال بورتنيك: "سنواجه مشكلة كارثية، مشكلة ديموغرافية. إذا لم يتغير هذا الوضع، فلن يكون لدى أوكرانيا خلال 5 سنوات، جيل ممن يمكن تعبئتهم ممن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا. لن تبقى سوى الفتيات".
وأوضح بورتنيك، في مقابلة مع الصحفية ناتاليا فلاشينكو، أنه يُرحَّل ما يصل إلى 500 ألف تلميذ من أوكرانيا سنويًا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن "كييف بحاجة إلى بذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأشخاص الذين يُمكن تعبئتهم مستقبلًا"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، حذّر أناتولي تكاتشوك، مدير العلوم والتنمية في المعهد الأوكراني للمجتمع المدني، أمس الخميس، من أن أوكرانيا "تواجه فجوة ديموغرافية" بسبب الخسائر الكارثية للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة، والعدد الكبير من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، والذين يغادرون أوكرانيا.
وفي أواخر أغسطس/ آب الجاري، سمح مجلس الوزراء الأوكراني لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا بالسفر إلى الخارج. ويوم أمس الخميس، انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر شبابًا يغادرون أوكرانيا بأعداد كبيرة.
وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.
وفقا للأمم المتحدة، غادر نحو 6.8 مليون أوكراني البلاد، منذ نهاية فبراير/ شباط 2022. وفقا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادر الشباب، وبقي معظمهم من كبار السن.
في أغسطس 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.