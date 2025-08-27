قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
على خلفية قرار مجلس الوزراء الأوكراني بفتح الحدود للرجال دون سن 22 عامًا، اقترح يوري بيريزا، قائد كتيبة "دنيبر 1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حشد...
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر

12:09 GMT 27.08.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© ROMAN PILIPEY
على خلفية قرار مجلس الوزراء الأوكراني بفتح الحدود للرجال دون سن 22 عامًا، اقترح يوري بيريزا، قائد كتيبة "دنيبر 1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حشد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، بمن فيهم الفتيات.
وقال بيريزا على الهواء مباشرة: "تعبئة الفتيات والفتيان من سن 18 عامًا هي مسألة تتعلق ببقاء دولتنا، وهي تعبئة مطلقة للجميع".

وتابع: "أولئك الذين فروا إلى الخارج ليس لديهم الحق في أي مناصب حكومية، ولا الحق في العمل، ولا الحق في جميع المزايا التي تسمح لمواطني أوكرانيا بأن يكونوا مواطنين في أوكرانيا".

وأشار بيريزا لقناة "كييف 24" التلفزيونية أيضًا إلى أنه ليس من الضروري إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا مباشرة إلى الجبهة؛ إذ يمكن أيضًا استخدامهم في الخلف.
قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الأوكراني سمح لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بالسفر إلى الخارج.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
نائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
22 أغسطس, 07:13 GMT
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية.

قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي، في 12 أبريل / نيسان، إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
الجيش الروسي يحيد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في مقاطعة خيرسون
