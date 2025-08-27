https://sarabic.ae/20250827/قائد-أوكراني-يقترح-تعبئة-الشبان-والفتيات-الذين-تبلغ-أعمارهم-18-عاما-فأكثر-1104189143.html
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
على خلفية قرار مجلس الوزراء الأوكراني بفتح الحدود للرجال دون سن 22 عامًا، اقترح يوري بيريزا، قائد كتيبة "دنيبر 1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حشد... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيريزا على الهواء مباشرة: "تعبئة الفتيات والفتيان من سن 18 عامًا هي مسألة تتعلق ببقاء دولتنا، وهي تعبئة مطلقة للجميع".وأشار بيريزا لقناة "كييف 24" التلفزيونية أيضًا إلى أنه ليس من الضروري إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا مباشرة إلى الجبهة؛ إذ يمكن أيضًا استخدامهم في الخلف.قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الأوكراني سمح لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بالسفر إلى الخارج.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي، في 12 أبريل / نيسان، إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.
قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر
على خلفية قرار مجلس الوزراء الأوكراني بفتح الحدود للرجال دون سن 22 عامًا، اقترح يوري بيريزا، قائد كتيبة "دنيبر 1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حشد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، بمن فيهم الفتيات.
وقال بيريزا على الهواء مباشرة: "تعبئة الفتيات والفتيان من سن 18 عامًا هي مسألة تتعلق ببقاء دولتنا، وهي تعبئة مطلقة للجميع".
وتابع: "أولئك الذين فروا إلى الخارج ليس لديهم الحق في أي مناصب حكومية، ولا الحق في العمل، ولا الحق في جميع المزايا التي تسمح لمواطني أوكرانيا بأن يكونوا مواطنين في أوكرانيا".
وأشار بيريزا لقناة "كييف 24" التلفزيونية أيضًا إلى أنه ليس من الضروري إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا مباشرة إلى الجبهة؛ إذ يمكن أيضًا استخدامهم في الخلف.
قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الأوكراني سمح لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بالسفر إلى الخارج.
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.
بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية.
قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي، في 12 أبريل / نيسان، إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.