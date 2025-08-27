https://sarabic.ae/20250827/قائد-أوكراني-يقترح-تعبئة-الشبان-والفتيات-الذين-تبلغ-أعمارهم-18-عاما-فأكثر-1104189143.html

قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر

قائد أوكراني يقترح تعبئة الشبان والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر

سبوتنيك عربي

على خلفية قرار مجلس الوزراء الأوكراني بفتح الحدود للرجال دون سن 22 عامًا، اقترح يوري بيريزا، قائد كتيبة "دنيبر 1" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حشد... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T12:09+0000

2025-08-27T12:09+0000

2025-08-27T12:09+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وقال بيريزا على الهواء مباشرة: "تعبئة الفتيات والفتيان من سن 18 عامًا هي مسألة تتعلق ببقاء دولتنا، وهي تعبئة مطلقة للجميع".وأشار بيريزا لقناة "كييف 24" التلفزيونية أيضًا إلى أنه ليس من الضروري إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا مباشرة إلى الجبهة؛ إذ يمكن أيضًا استخدامهم في الخلف.قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الأوكراني سمح لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بالسفر إلى الخارج.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم: لمدة عام من الخدمة - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.قال شامل كروتكوف، قائد أحد كتائب الاتحاد الأفريقي، في 12 أبريل / نيسان، إن أوكرانيا سيتعين عليها أن تبدأ التعبئة الإجبارية للبالغين من العمر 18 عاما، لأنه لن يكون هناك عدد كاف من المتطوعين وأولئك الذين تم حشدهم قسرا، والذين، وفقا للتشريعات الأوكرانية الحالية، يتم تجنيدهم من سن 25.القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانياالجيش الروسي يحيد مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في مقاطعة خيرسون

https://sarabic.ae/20250822/نائب-أوكراني-تسريب-بيانات-عن-الخسائر-الكبيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-سيقرب-سقوط-زيلينسكي-1104018030.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا