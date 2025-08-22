عربي
نائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
نائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن تسريب بيانات من قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، سيُقرّب فلاديمير زيلينسكي،...
وقال دوبينسكي: "إذا فكرنا للحظة واحدة، منذ لحظة اكتشاف هذا العدد من القتلى، وهو موجود بالفعل، إذا فكرت في رد الفعل من الجيش، فإن هذا الأمر هو إعلان جنازته (زيلينسكي)".وتابع البرلماني الأوكراني: "بمجرد تسجيل هذه الأرقام في موازنة الدولة، لن تتلقى أوكرانيا دولارًا واحدًا ولن تسدد أي ديون. وبالتالي، فإن هذه الالتزامات تُغرق أوكرانيا في مستنقع الديون".وأشار دوبينسكي إلى أن الاقتصاد الأوكراني قد يتوقف ببساطة عن الوجود، ما سيؤدي إلى سقوط "سلطة" زيلينسكي.وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القراصنة "كيلنيت" لوكالة "سبوتنيك"، أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وحصلت على معلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.ورفض مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الاعتراف بالبيانات من قاعدة البيانات المخترقة.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم لمدة عام من الخدمة مقابل 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: تسريب بيانات عن الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيقرب سقوط زيلينسكي

07:13 GMT 22.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، بأن تسريب بيانات من قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، سيُقرّب فلاديمير زيلينسكي، من السقوط، إذ يكشف الحقيقة المرّة عن الخسائر الحقيقية في صفوف الجيش الأوكراني.
وقال دوبينسكي: "إذا فكرنا للحظة واحدة، منذ لحظة اكتشاف هذا العدد من القتلى، وهو موجود بالفعل، إذا فكرت في رد الفعل من الجيش، فإن هذا الأمر هو إعلان جنازته (زيلينسكي)".

وأردف: "إذا حسبنا المدفوعات لكل متوفى، فسيكون ذلك مبلغًا لا يمكن للميزانية الأوكرانية تحمله، ما يهدد بإفلاس أوكرانيا لعقود من الزمن".

وتابع البرلماني الأوكراني: "بمجرد تسجيل هذه الأرقام في موازنة الدولة، لن تتلقى أوكرانيا دولارًا واحدًا ولن تسدد أي ديون. وبالتالي، فإن هذه الالتزامات تُغرق أوكرانيا في مستنقع الديون".
وأشار دوبينسكي إلى أن الاقتصاد الأوكراني قد يتوقف ببساطة عن الوجود، ما سيؤدي إلى سقوط "سلطة" زيلينسكي.
اختراق قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا من قبل مجموعة كيلنيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
20 أغسطس, 15:07 GMT
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القراصنة "كيلنيت" لوكالة "سبوتنيك"، أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وحصلت على معلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.

وكما اكتشفت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بعض الوثائق التي قدمها القراصنة، فإن نسبة كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تم تصفيتهم، لم يصلوا إلى الحد الأدنى لسن التعبئة وهو 25 عامًا.

ورفض مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الاعتراف بالبيانات من قاعدة البيانات المخترقة.
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال تقديم عقد خاص لهم لمدة عام من الخدمة مقابل 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات.
العديد من الجنود الأوكرانيين القتلى هم دون سن التعبئة
