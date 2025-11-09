https://sarabic.ae/20251109/إعلام-وصل-معدل-الفرار-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-مستويات-قياسية-1106892624.html

إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسية

إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسية

سبوتنيك عربي

أفاد تقارير ألمانية، أن معدل الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مستويات قياسية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T04:25+0000

2025-11-09T04:25+0000

2025-11-09T04:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091885681_76:0:1834:989_1920x0_80_0_0_edf8750696c7889f9ad2aba298b0de08.jpg

وقالت التقارير: "شهدت أوكرانيا مؤشرًا سلبيًا جديدًا للفرار من الخدمة. ووفقًا لوكالات الأنباء المحلية، فرّ نحو 21,600 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية في أكتوبر(تشرين الأول). ومنذ بداية العام، أفادت التقارير بفرار نحو 180,000 جندي".وأوضحت القناة: "بسبب هذا الوضع الصعب، يحاول الجيش الأوكراني تجنيد جنود جدد، مستخدمًا أساليب تفوق التصور. وللأسف، لا يزال التجنيد الإجباري مطروحًا على جدول الأعمال في أوكرانيا".وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت صحيفة أوكرانية، نقلاً عن بيانات من مكتب المدعي العام، أن شهر سبتمبر/أيلول أصبح ثاني أعلى شهر منذ بداية العام من حيث عدد القضايا المفتوحة للتخلي غير المصرح به عن وحدة عسكرية (الفرار) في أوكرانيا، مع تقديم أكثر من 17 ألف قضية.في أواخر أبريل/نيسان، صوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يسمح لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تركوا وحداتهم دون إذن بالعودة طواعية إلى الخدمة دون عواقب حتى 30 أغسطس/آب 2025.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكرانيالقوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20251106/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-لقوات-كييف-في-كونستانتينوفكا-وتدمر-معداتها-1106783887.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا