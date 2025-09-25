عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات القوات المسلحة الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير/ كانون الثاني، و25 سبتمبر/ أيلول 2025".وأضاف البيان: "تم تحرير أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 205 كيلومترات مربعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 542 كيلومترا مربعا في مقاطعة خاركوف، وأكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوروجيه".في الوقت نفسه، خلال الفترة المحددة، تم تحرير 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية

12:39 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.09.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها حررت 205 بلدات، وأكثر من 4700 كيلومتر مربع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، عام 2025.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات القوات المسلحة الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير/ كانون الثاني، و25 سبتمبر/ أيلول 2025".
وأضاف البيان: "تم تحرير أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 205 كيلومترات مربعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 542 كيلومترا مربعا في مقاطعة خاركوف، وأكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوروجيه".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
06:24 GMT

كما تم تحرير أكثر من 223 كيلومترا مربعا في منطقة سومي، وأكثر من 175 كيلومترا مربعا في منطقة دنيبروبتروفسك.

في الوقت نفسه، خلال الفترة المحددة، تم تحرير 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
القوات الروسية تقترب من تحرير بلدة كيروفسك وتدمر طائرتين ومنظومة "باتريوت"– وزارة الدفاع
09:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
