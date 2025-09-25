https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-حررت-205-بلدات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-عام-2025--الدفاع-الروسية-1105249970.html
القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها حررت 205 بلدات، وأكثر من 4700 كيلومتر مربع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، عام 2025. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات القوات المسلحة الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير/ كانون الثاني، و25 سبتمبر/ أيلول 2025".وأضاف البيان: "تم تحرير أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 205 كيلومترات مربعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 542 كيلومترا مربعا في مقاطعة خاركوف، وأكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوروجيه".في الوقت نفسه، خلال الفترة المحددة، تم تحرير 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
12:39 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها حررت 205 بلدات، وأكثر من 4700 كيلومتر مربع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، عام 2025.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات القوات المسلحة الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير/ كانون الثاني، و25 سبتمبر/ أيلول 2025".
وأضاف البيان: "تم تحرير أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 205 كيلومترات مربعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 542 كيلومترا مربعا في مقاطعة خاركوف، وأكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوروجيه".
كما تم تحرير أكثر من 223 كيلومترا مربعا في منطقة سومي، وأكثر من 175 كيلومترا مربعا في منطقة دنيبروبتروفسك.
في الوقت نفسه، خلال الفترة المحددة، تم تحرير 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.