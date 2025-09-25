https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-تقترب-من-تحرير-بلدة-كيروفسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1105239640.html

القوات الروسية تقترب من تحرير بلدة كيروفسك وتدمر طائرتين ومنظومة "باتريوت"– وزارة الدفاع

القوات الروسية تقترب من تحرير بلدة كيروفسك وتدمر طائرتين ومنظومة "باتريوت"– وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تقترب من تحرير عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتابع حاليا عمليات تمشيط... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "إن وحدات من مجموعة قوات الغرب تستكمل تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، وتقوم وحدات الاقتحام بتطهير البلدة".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب 220 جنديا و 13 مركبة وخمس مدافع ميدان... وسبعة مستودعات ذخيرة".كما استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيريستوك، إلينوفكا، كونستانتينوفكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما واصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوميخايلوفكا وأورلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي نوفوغريغوروفكا وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه".ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندريفكا وخرابوفشينا ويوناكوفكا مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق بوشكوفو وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف. كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 530 فردا عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و 11 شاحنة صغيرة وثلاثة مدافع، في منطقة نفوذ قوات "المركز". ودمرت الطائرات الحربية والمسيرة، والصواريخ والمدفعية الروسية مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.كما دمرت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود ثلاثة قوارب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و 15 قاربا مسيرا.وأضاف البيان: "تم إسقاط ثلاث قنابل جوية موجهة و 178 طائرة أوكرانية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

