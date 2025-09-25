عربي
القوات الروسية تقترب من تحرير بلدة كيروفسك وتدمر طائرتين ومنظومة "باتريوت"– وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تقترب من تحرير عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتابع حاليا عمليات تمشيط... 25.09.2025
وقالت الوزارة في بيان: "إن وحدات من مجموعة قوات الغرب تستكمل تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، وتقوم وحدات الاقتحام بتطهير البلدة".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب 220 جنديا و 13 مركبة وخمس مدافع ميدان... وسبعة مستودعات ذخيرة".كما استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيريستوك، إلينوفكا، كونستانتينوفكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما واصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوميخايلوفكا وأورلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي نوفوغريغوروفكا وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه".ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندريفكا وخرابوفشينا ويوناكوفكا مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق بوشكوفو وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف. كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 530 فردا عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و 11 شاحنة صغيرة وثلاثة مدافع، في منطقة نفوذ قوات "المركز". ودمرت الطائرات الحربية والمسيرة، والصواريخ والمدفعية الروسية مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.كما دمرت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود ثلاثة قوارب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و 15 قاربا مسيرا.وأضاف البيان: "تم إسقاط ثلاث قنابل جوية موجهة و 178 طائرة أوكرانية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تقترب من تحرير عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتابع حاليا عمليات تمشيط وتطهير المدينة، إضافة لتدميرالوقات الروسية أهدافا حيوية لقوات كييف، بينها طائرتان، ومنصة ورادار تابع لمنظومة "باتريوت" أمريكية الصنع.
وقالت الوزارة في بيان: "إن وحدات من مجموعة قوات الغرب تستكمل تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، وتقوم وحدات الاقتحام بتطهير البلدة".
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب 220 جنديا و 13 مركبة وخمس مدافع ميدان... وسبعة مستودعات ذخيرة".

وأوضحت وزارة الدفاع أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا ومركبة قتالية مدرعة من طراز قوزاق، وثماني سيارات، وستة قوارب مسيرة وأربع محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:34 GMT
كما استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيريستوك، إلينوفكا، كونستانتينوفكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الوزارة: أن خسائر العدو بلغت نحو 225 عسكريًا و 13 سيارة.

كما واصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوميخايلوفكا وأورلي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي نوفوغريغوروفكا وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه".

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 280 عسكريًا ومركبتين مدرعتين قتاليتين و10 سيارات ومحطة حرب إلكترونية.

دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
06:24 GMT
ودحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندريفكا وخرابوفشينا ويوناكوفكا مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات لواء المشاة الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق بوشكوفو وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وثماني سيارات، ومدفعين ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.
كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 530 فردا عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و 11 شاحنة صغيرة وثلاثة مدافع، في منطقة نفوذ قوات "المركز".
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
أمس, 12:47 GMT
ودمرت الطائرات الحربية والمسيرة، والصواريخ والمدفعية الروسية مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وتم تدمير طائرتين من طراز ياك 52 وعشر طائرات إيه 22 بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار ميداني، ونتيجة للهجوم على موقع نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، فقد العدو قاذفة، وكابينة التحكم القتالية ومحطة رادار أن / إم بي كيو-65 لنظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما دمرت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود ثلاثة قوارب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و 15 قاربا مسيرا.
وأضاف البيان: "تم إسقاط ثلاث قنابل جوية موجهة و 178 طائرة أوكرانية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".
القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
