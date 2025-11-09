https://sarabic.ae/20251109/الناتو-يطلق-مناورات-بحرية-بقيادة-السويد-لمكافحة-الغواصات-في-بحر-البلطيق-1106918818.html

الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، بقيادة البحرية السويدية، وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن المناورات، التي تحمل الاسم الرمزي "ميرلين" (Merlin)، تُجرى على طول الساحل السويدي وداخل المياه الإقليمية للمملكة، بهدف مشاركة خبرات السويد في الحرب ضد الغواصات مع شركائها في الحلف.وأضافت أن تضاريس قاع بحر البلطيق المعقدة توفر أماكن كثيرة يمكن أن تختبئ فيها الغواصات، ما يتطلب قدرات وتقنيات خاصة طوّرتها البحرية السويدية خصيصًا لهذه البيئة.ويشارك في المناورات سفن من المجموعة البحرية الدائمة الأولى للناتو (SNMG1)، إلى جانب كورفيتات وفرقاطات وسفن دعم وغواصات سويدية وألمانية، بالإضافة إلى مروحيات بحرية.وتُقام هذه التدريبات للعام الثاني على التوالي، ومن المقرر أن تصبح مناورات دائمة للحلف ابتداءً من خريف عام 2026.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في مقابلة سابقة أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو خطوة بلا جدوى من ناحية مصالحهما الوطنية، محذرًا من أن القوات الروسية وأنظمة التسليح ستتمركز قرب الحدود الفنلندية بعد انضمامها إلى الحلف.وتشير موسكو منذ سنوات إلى تصاعد النشاط العسكري غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، مؤكدة أنها لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها الأمنية.

