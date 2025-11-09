https://sarabic.ae/20251109/إعلام-واشنطن-تعلق-تسليم-شحنات-الأسلحة-إلى-الناتو-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106907966.html

إعلام: واشنطن تعلق تسليم شحنات الأسلحة إلى الناتو بسبب الإغلاق الحكومي

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكين في وزارة الخارجية الأمريكية، بتأخر صادرات الأسلحة الأمريكية لدعم حلفاء الناتو وأوكرانيا، والتي تتجاوز... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "أكسيوس": "هذا في الواقع يلحق الضرر بحلفائنا وشركائنا والصناعة الأمريكية في توفير الكثير من هذه القدرات الحيوية في الخارج".وبحسب الموقع، فإنه لم تتضح الوجهة النهائية للصادرات، لكن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء حلف شمال الأطلسي غالبا ما يتم نقلها لمساعدة أوكرانيا.وأشار المسؤول إلى أن "المعاملات المعلقة تشمل مبيعات الأسلحة مباشرة من الحكومة الأمريكية إلى حلفاء الناتو، فضلًا عن الترخيص لشركات الدفاع الأمريكية الخاصة لتصدير الأسلحة. وعادة ما تكون عملية هذه المبيعات على وجه الخصوص مباشرة وغير مثيرة للجدل".وأردف المسؤول الأمريكي أن "مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية كان يعمل بنحو ربع عدد موظفيه الطبيعي لدعم مبيعات الأسلحة الشهر الماضي".وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) للموقع الأمريكي: "الصين وروسيا لم يتم إغلاقهما، وأصبحت جهودهما لتقويض الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا أسهل، في حين تعاني قاعدتنا الصناعية ولا يتم تلبية احتياجات حلفائنا".وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القوميمجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

