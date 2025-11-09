إعلام: واشنطن تعلق تسليم شحنات الأسلحة إلى الناتو بسبب الإغلاق الحكومي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "أكسيوس": "هذا في الواقع يلحق الضرر بحلفائنا وشركائنا والصناعة الأمريكية في توفير الكثير من هذه القدرات الحيوية في الخارج".وبحسب الموقع، فإنه لم تتضح الوجهة النهائية للصادرات، لكن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء حلف شمال الأطلسي غالبا ما يتم نقلها لمساعدة أوكرانيا.وأشار المسؤول إلى أن "المعاملات المعلقة تشمل مبيعات الأسلحة مباشرة من الحكومة الأمريكية إلى حلفاء الناتو، فضلًا عن الترخيص لشركات الدفاع الأمريكية الخاصة لتصدير الأسلحة. وعادة ما تكون عملية هذه المبيعات على وجه الخصوص مباشرة وغير مثيرة للجدل".وأردف المسؤول الأمريكي أن "مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية كان يعمل بنحو ربع عدد موظفيه الطبيعي لدعم مبيعات الأسلحة الشهر الماضي".وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) للموقع الأمريكي: "الصين وروسيا لم يتم إغلاقهما، وأصبحت جهودهما لتقويض الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا أسهل، في حين تعاني قاعدتنا الصناعية ولا يتم تلبية احتياجات حلفائنا".وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القوميمجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا
https://sarabic.ae/20251106/نائب-ترامب-الإغلاق-الحكومي-أصبح-مأساة-تسبب-في-ضغوط-كبيرة-على-الجيش-والأمن-القومي-1106820865.html
https://sarabic.ae/20251105/ترامب-الإغلاق-الحكومي-أثر-بشكل-كبير-على-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-المحلية-1106768884.html
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكين في وزارة الخارجية الأمريكية، بتأخر صادرات الأسلحة الأمريكية لدعم حلفاء الناتو وأوكرانيا، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، بسبب الإغلاق الحكومي في البلاد.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "أكسيوس": "هذا في الواقع يلحق الضرر بحلفائنا وشركائنا والصناعة الأمريكية في توفير الكثير من هذه القدرات الحيوية في الخارج".

وأوضح المسؤول: "لقد تأثرت عمليات تسليم الأسلحة، وهي صواريخ "أمرام" وأنظمة "أيجيس" للدفاع الجوي وصواريخ "هيمارس" لحلفاء مثل الدنمارك وكرواتيا وبولندا".

وبحسب الموقع، فإنه لم تتضح الوجهة النهائية للصادرات، لكن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء حلف شمال الأطلسي غالبا ما يتم نقلها لمساعدة أوكرانيا.
وأشار المسؤول إلى أن "المعاملات المعلقة تشمل مبيعات الأسلحة مباشرة من الحكومة الأمريكية إلى حلفاء الناتو، فضلًا عن الترخيص لشركات الدفاع الأمريكية الخاصة لتصدير الأسلحة. وعادة ما تكون عملية هذه المبيعات على وجه الخصوص مباشرة وغير مثيرة للجدل".
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القومي
6 نوفمبر, 21:47 GMT
وأردف المسؤول الأمريكي أن "مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية كان يعمل بنحو ربع عدد موظفيه الطبيعي لدعم مبيعات الأسلحة الشهر الماضي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، لـ"أكسيوس": "الديمقراطيون يعطلون مبيعات الأسلحة المهمة، بما في ذلك لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي، وهو ما يضر بالقاعدة الصناعية الأمريكية ويعرض أمننا وأمن شركائنا للخطر".

وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) للموقع الأمريكي: "الصين وروسيا لم يتم إغلاقهما، وأصبحت جهودهما لتقويض الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا أسهل، في حين تعاني قاعدتنا الصناعية ولا يتم تلبية احتياجات حلفائنا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
ترامب: الإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية المحلية
5 نوفمبر, 15:50 GMT
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الأمريكية الرئيسية، التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت مرات عدة خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في تصريحات سابقة، إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.
نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القومي
مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا
