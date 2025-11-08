https://sarabic.ae/20251108/مجلس-الشيوخ-يرفض-تمرير-مشروع-قانون-ينهي-أزمة-الإغلاق-الحكومي-الأطول-في-تاريخ-أمريكا-1106859264.html

مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا". 08.11.2025

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.وأضافت أن "صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".وأعلنت الحكومة الأمريكية، إلغاء آلاف الرحلات الجوية اعتبارا أمس الجمعة، في محاولة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصا حادا في موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مشيرا إلى "نقص بنحو 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.

