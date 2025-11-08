مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا
مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا
سبوتنيك عربي
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.وأضافت أن "صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".وأعلنت الحكومة الأمريكية، إلغاء آلاف الرحلات الجوية اعتبارا أمس الجمعة، في محاولة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصا حادا في موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مشيرا إلى "نقص بنحو 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.
https://sarabic.ae/20251106/نائب-ترامب-الإغلاق-الحكومي-أصبح-مأساة-تسبب-في-ضغوط-كبيرة-على-الجيش-والأمن-القومي-1106820865.html
https://sarabic.ae/20251105/ترامب-الإغلاق-الحكومي-أثر-بشكل-كبير-على-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-المحلية-1106768884.html
مجلس الشيوخ يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا

02:08 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 02:09 GMT 08.11.2025)
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik . Эдуард Песов
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.
وأضافت أن "صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
نائب ترامب: الإغلاق الحكومي أصبح "مأساة" تسبب في "ضغوط كبيرة" على الجيش والأمن القومي
6 نوفمبر, 21:47 GMT
وأعلنت الحكومة الأمريكية، إلغاء آلاف الرحلات الجوية اعتبارا أمس الجمعة، في محاولة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تعاني نقصا حادا في موظفيها بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة ستقلص عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، مشيرا إلى "نقص بنحو 2000 مراقب جوي، ونحن بحاجة إلى تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرف عليها المراقبون الجويون"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بسبب فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر من كل عام.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
ترامب: الإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية المحلية
5 نوفمبر, 15:50 GMT
ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.
