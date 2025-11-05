عربي
ترامب: الإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية المحلية
ترامب: الإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية المحلية
وقال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه إذا قرأتم استطلاعات الرأي، فسترون أن إغلاق الحكومة كان عاملا سلبيا مهما للجمهوريين".وتابع: "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا".وجاءت تصريحات ترامب بعد فوز الديمقراطيين بمنصبي حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، إضافة إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إلى جانب مكاسب أخرى للحزب الديمقراطي على حساب مرشحين مدعومين من ترامب.وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، "لن تُمنح إلا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي"، متهماً الديمقراطيين "اليساريين المتشددين" بالتسبب في استمرار الأزمة.ويأتي تهديد ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستستخدم تمويلاً طارئاً لتقديم مزايا محدودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر قرار قضائي أوقف خطتها لتعليق المدفوعات أثناء الإغلاق.وتتبادل الكتلتان الجمهوريتان والديمقراطيتان في الكونغرس الاتهامات حول الأزمة المستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي.ترامب: غياب اسمي والإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين للانتخاباتالاشتراكي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية المحلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق الحكومي أصبح الأطول في تاريخ أمريكا، مشيرا إلى أنه يؤثر سلبا على نتائج الانتخابات بالنسبة للجمهوريين.
وقال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه إذا قرأتم استطلاعات الرأي، فسترون أن إغلاق الحكومة كان عاملا سلبيا مهما للجمهوريين".

وأضاف: "كما تعلمون، نحن في خضم أزمة حكومية كارثية تسبب بها الديمقراطيون، والمسؤولية في الواقع تقع عليهم".

وتابع: "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا".
وجاءت تصريحات ترامب بعد فوز الديمقراطيين بمنصبي حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، إضافة إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، إلى جانب مكاسب أخرى للحزب الديمقراطي على حساب مرشحين مدعومين من ترامب.

من جهة أخرى، تواصل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الدخول يومها الـ35، معادلةً الرقم القياسي الذي سُجّل خلال الولاية الأولى لترامب.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، "لن تُمنح إلا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي"، متهماً الديمقراطيين "اليساريين المتشددين" بالتسبب في استمرار الأزمة.
ويأتي تهديد ترامب بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستستخدم تمويلاً طارئاً لتقديم مزايا محدودة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر قرار قضائي أوقف خطتها لتعليق المدفوعات أثناء الإغلاق.
وتتبادل الكتلتان الجمهوريتان والديمقراطيتان في الكونغرس الاتهامات حول الأزمة المستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي.
