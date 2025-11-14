https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html

سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لن يوافق أبدا على خطة الاتحاد الأوروبي البالغة 140 مليار يورو لكييف، لأنها ستُطيل أمد الصراع لعامين إضافيين. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيكو خلال حوار مع طلاب المدارس الثانوية في مدينة بوبراد السلوفاكية: "لن أوافق أبدًا على 140 مليار يورو لأوكرانيا، لأن ذلك سيعني عامين إضافيين من القتل". ونُشر فيديو للحوار على قناة حزبه على "يوتيوب" اليوم الجمعة.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة لتغطية النفقات العسكرية لأوكرانيا في الفترة 2026-2027.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، صرّح فيكو بأن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا قد تفشل، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، تشمل إجراءات انتقامية روسية، وانتهاكات للقانون الدولي، ودعاوى قضائية من روسيا.وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف - ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يُسمى "قرض تعويضات خاص"، والذي ستلزم أوكرانيا بسداده بشروط بعد انتهاء النزاع.وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. ووفقًا لها، لن تُسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات". ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. من هذا المبلغ، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. أفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.

