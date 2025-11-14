سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف

عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لن يوافق أبدا على خطة الاتحاد الأوروبي البالغة 140 مليار يورو لكييف، لأنها ستُطيل أمد الصراع لعامين إضافيين.
19:09 GMT 14.11.2025
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، بأنه لن يوافق أبدا على خطة الاتحاد الأوروبي البالغة 140 مليار يورو لكييف، لأنها ستُطيل أمد الصراع لعامين إضافيين.
وقال فيكو خلال حوار مع طلاب المدارس الثانوية في مدينة بوبراد السلوفاكية: "لن أوافق أبدًا على 140 مليار يورو لأوكرانيا، لأن ذلك سيعني عامين إضافيين من القتل". ونُشر فيديو للحوار على قناة حزبه على "يوتيوب" اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة لتغطية النفقات العسكرية لأوكرانيا في الفترة 2026-2027.
واختتم فيكو حديثه قائلاً: "أرفض مشاركة سلوفاكيا في أي خطة مالية أو غيرها من شأنها أن تُوفر لأوكرانيا 140 مليار يورو للحرب على مدى العامين المقبلين. لا أريد حربًا، بل أريد إنهائها".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال
11:01 GMT
وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرّح فيكو بأنه طالما بقي رئيسًا للحكومة، فإن بلاده لن تدعم فكرة الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لتغطية النفقات العسكرية لأوكرانيا.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، صرّح فيكو بأن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا قد تفشل، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، تشمل إجراءات انتقامية روسية، وانتهاكات للقانون الدولي، ودعاوى قضائية من روسيا.
وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف - ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يُسمى "قرض تعويضات خاص"، والذي ستلزم أوكرانيا بسداده بشروط بعد انتهاء النزاع.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: الشعب الأوكراني سئم "جماعة بانديرا" وقد يشارك بنفسه في الإطاحة بنظام زيلينسكي
17:57 GMT
وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح أوكرانيا قرضًا جديدًا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. ووفقًا لها، لن تُسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات". ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن بروكسل متورطة منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الروسية.
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. من هذا المبلغ، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. أفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
