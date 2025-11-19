https://sarabic.ae/20251119/المجرتنتقد-إنفاق-أموال-الأوروبيين-على-مراحيض-ذهبية-في-أوكرانيا-1107308016.html
المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا
وقال سييارّتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما يحدث في بروكسل غير طبيعي: فبالرغم من أن جزءا من أموال شعوب أوروبا صُرفته المافيا العسكرية على مراحيض ذهبية وغيرها من مظاهر الرفاهية في أوكرانيا، يريدون الآن إرسال مئة مليار يورو أخرى من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين".وأضاف أن المعارضة المجرية، لو كانت في السلطة، "لم تكن لتجد أي مشكلة في الموافقة على ذلك"، لكنه شدد على أنه طالما الحكومة الحالية في الحكم، "فلن تُرسل أموال المجريين إلى أوكرانيا".وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد قد أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عن تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال المداهمات.كما ذكر نائب البرلمان الأوكراني (الرادا) ياروسلاف جيليزنياك أن المكتب أجرى عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي جيرمان هالوشينكو، وكذلك في شركة "إنرغوأتوم".ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن مصدر أن المكتب داهم أيضا منزل رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي تيمور مينديتش، الذي تبيّن لاحقا أنه غادر أوكرانيا.
