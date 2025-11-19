المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/المجرتنتقد-إنفاق-أموال-الأوروبيين-على-مراحيض-ذهبية-في-أوكرانيا-1107308016.html
المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا
المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري، بيتر سييارّتو، الأربعاء، إنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا، في الوقت... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T22:40+0000
2025-11-19T22:40+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وقال سييارّتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما يحدث في بروكسل غير طبيعي: فبالرغم من أن جزءا من أموال شعوب أوروبا صُرفته المافيا العسكرية على مراحيض ذهبية وغيرها من مظاهر الرفاهية في أوكرانيا، يريدون الآن إرسال مئة مليار يورو أخرى من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين".وأضاف أن المعارضة المجرية، لو كانت في السلطة، "لم تكن لتجد أي مشكلة في الموافقة على ذلك"، لكنه شدد على أنه طالما الحكومة الحالية في الحكم، "فلن تُرسل أموال المجريين إلى أوكرانيا".وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد قد أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عن تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال المداهمات.كما ذكر نائب البرلمان الأوكراني (الرادا) ياروسلاف جيليزنياك أن المكتب أجرى عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي جيرمان هالوشينكو، وكذلك في شركة "إنرغوأتوم".ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن مصدر أن المكتب داهم أيضا منزل رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي تيمور مينديتش، الذي تبيّن لاحقا أنه غادر أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251118/الكرملين-معظم-الأموال-التي-خصصتها-الإدارة-الأمريكية-السابقة-لكييف-اختلست-في-أوكرانيا--1107250367.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر

المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا

22:40 GMT 19.11.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي المجري، بيتر سييارّتو، الأربعاء، إنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا، في الوقت الذي يسعى فيه بروكسل لإرسال مئة مليار يورو إضافية إلى كييف.
وقال سييارّتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما يحدث في بروكسل غير طبيعي: فبالرغم من أن جزءا من أموال شعوب أوروبا صُرفته المافيا العسكرية على مراحيض ذهبية وغيرها من مظاهر الرفاهية في أوكرانيا، يريدون الآن إرسال مئة مليار يورو أخرى من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: معظم الأموال التي خصصتها الإدارة الأمريكية السابقة لكييف اختلست في أوكرانيا
أمس, 15:25 GMT
وأضاف أن المعارضة المجرية، لو كانت في السلطة، "لم تكن لتجد أي مشكلة في الموافقة على ذلك"، لكنه شدد على أنه طالما الحكومة الحالية في الحكم، "فلن تُرسل أموال المجريين إلى أوكرانيا".
وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد قد أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عن تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال المداهمات.
كما ذكر نائب البرلمان الأوكراني (الرادا) ياروسلاف جيليزنياك أن المكتب أجرى عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي جيرمان هالوشينكو، وكذلك في شركة "إنرغوأتوم".
ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن مصدر أن المكتب داهم أيضا منزل رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي تيمور مينديتش، الذي تبيّن لاحقا أنه غادر أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала